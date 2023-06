Rușii pregătesc o catastrofă la uzina Titan din nordul Crimeei. Avertismentul serviciilor de securitate

Trupele de ocupație ruse pregătesc un dezastru la uzina chimică Titan din Armyansk, în nordul Crimeei. Acest lucru este raportat de agențiile de presă cu referire la canalul de Telegram al Direcției Principale de Informații din Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate, armata rusă minează atelierele întreprinderii. Atacul, pentru care invadatorii se pregătesc, va însemna un dezastru provocat de om.

Aproximativ 200 de tone de amoniac tehnologic sunt folosite în echipamentele frigorifice ale uzinei din Crimeea.

În cazul unei explozii la uzină, norul de amoniac, în funcție de direcția vântului, va acoperi zonele din jur în jumătate de oră.

GUR (serviciul de securitate ucrainean) avertizează că consecințele dezastrului vor fi grave. În primul rând, orașul Armyansk ocupat, districtul Krasnoperekopsky și regiunile de sud ale regiunii Herson vor fi amenințate, notează serviciile de informații militare.

Ukrainians are preparing for a russian-made catastrophe in the North of Crimea, in Armyansk.

After the dam explosions, the tech process on Crimean Titan and russians are mining the territory.

200 000 kilos of Ammonia are getting ready to introduce extra pain for Ukrainians. pic.twitter.com/X6GLXoZmBJ