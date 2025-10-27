Accesul public la Catedrala Mântuirii Neamului va permite vizite până la baza turlei principale. Interiorul va fi deschis treptat

Arhitectul Constantin Amâiei, coordonator al proiectului Catedralei Mântuirii Neamului, cel mai mare edificiu ortodox din România, dezvăluie provocările și perspectivele finalizării ansamblului.

„Tehnic a fost cel mai dificil când am început fundațiile sau partea de infrastructură, acolo au fost niște lucrări mai speciale și după care au continuat cu structura asta până sus, de 120 m, iarăși a fost o lucrare foarte dificilă”, a explicat Amâiei la Digi24.

Dimensiunea, agreată după condiții prestabilite

Dimensiunea impunătoare a catedralei a fost stabilită încă din etapa de proiectare, ca urmare a unor dezbateri și consultări între echipa de arhitecți și reprezentanții Patriarhiei. „A fost o temă de proiectare care a fost stabilită de comun acord în niște întâlniri prealabile procesului de proiectare. Adică dacă înainte se făceau concursuri cu machete cu propuneri diferite, de data asta s-a dorit să fie stabilite niște criterii de la început, adică toți cei care propuneau proiectele respective să îndeplinească niște condiții prestabilite. Și dimensiunea asta a fost stabilită atunci pentru că s-a considerat cea mai potrivită pentru locul unde a fost amplasată”, a adăugat arhitectul.

Deși exteriorul Catedralei este aproape finalizat, interiorul rămâne un șantier activ. Mai multe spații urmează să fie amenajate și finisate, iar accesul publicului va fi stabilit pe zone bine definite. „Am avut în ultima perioadă un proiect, ca să zic așa, aproape, ca să selectăm zonele unde să fie accesul public, pentru că șantierul continuă, el nu e terminat, sunt multe spații care mai trebuie după aceea finisate, dar pentru accesul public ar trebui să stabilim că asta este zona unde oamenii intră în interior și de asemenea partea exterioară a fost finalizată”, a explicat Amâiei.

Proiectul include și construcții adiacente

Dacă ritmul lucrărilor se menține, ansamblul ar putea fi terminat în următorii trei-patru ani. În afara catedralei, proiectul include și construcții adiacente, inițial concepute ca un fel de mănăstire și clădiri apostolice, unele dintre ele urmând să fie realizate până la final.

Un element central al proiectului este crearea unui parc al Catedralei, care va fi deschis publicului și conectat direct cu Parcul Izvor și zona Palatului Parlamentului. „Așa este gândit proiectul și toată amenajarea exterioară din jurul Catedralei și în jurul Palatului Parlamentului, să fie cu acces public nelimitat. Când o să fie lucrul ăsta încă nu știm deocamdată”, a declarat Amâiei.

Vizitatorii vor putea accesa catedrala până la cota 71, la baza turlei principale, oferind o panoramă impresionantă asupra Bucureștiului. Inițial, proiectul prevedea accesul până în vârful turlei, dar restricțiile tehnice au limitat momentan vizitarea. „Pelerinii pot să viziteze catedrala până la cota 71, spunem noi, adică la baza turlei principale. Inițial noi am vrut să fie accesul public până în vârf, cum este și la alte catedrale. Nu s-a putut din cauza unor restricții tehnice, dar poate în viitor se poate ajunge până acolo, pentru că avem și scări și lifturi până în vârf, dar deocamdată accesul public este până la baza turlei”, a mai precizat arhitectul.

