S-a aflat ce-a făcut Patriarhia cu banii primiți de la Gigi Becali pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care și Gigi Becali, au asistat duminică la slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.

Printre invitații oficiali s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB fiind unul dintre finanțatorii Catedralei.

„E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, spunea latifundiarul din Pipera în 2018.

Patriarhia a reacționat la gestul lui Gigi Becali și a precizat unde s-au dus banii primiți de la patronul FCSB.

”O parte din suma donată de domnul Becali pentru construirea Catedralei a fost alocată pentru plata proiectului de infrastructură a viitoarei catedrale şi a unor studii tehnice de specialitate”, a anunțat Patriarhia într-un document, conform Fanatik.ro.

