Cristian Tudor Popescu susține că un anumit politician a câștigat mult prin prezența la slujba de la Catedrala Neamului: "Ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu"

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:18
979 citiri
Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și fiul lor - FOTO Hepta

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu este de părere că, dintre toți politicienii care au fost prezenți, duminică, la slujba de sfințire de la Catedrala Neamului, cel mai mult a avut de câștigat Nicușor Dan.

CTP și-a prezentat această opinie în seara de 27 octombrie 2025, într-o emisiune la postul B1 Tv.

C.T. Popescu a susținut că Nicușor Dan, alături de partenera lui, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, „simpatici”, a reușit să creeze „o imagine tradițională, o imagine… Conservator nu e un termen potrivit, că oamenii nu înțeleg ce e aia conservator. Om cu frica lui Dumnezeu și cu respectul pentru tradiții și familie. În felul ăsta, dl Nicușor Dan ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu, ceea ce e un obiectiv pentru un om politic cât se poate de luat în considerare. Un vot e un vot indiferent de unde vine, în judecata politică”.

Așa se face că, deși „au venit mulți politicieni acolo”, „dl Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”, consideră CTP.

Pe de altă parte, jurnalistul a remarcat faptul că, de când a fost ales șef al statului, Nicușor Dan „se deplasează din ce în ce mai mult spre partea aceasta ortodoxistă, spre legătura cu Biserica, spre apelul la tradițiile religioase, lucru pe care nu l-a făcut niciun președinte dintre cei pe care i-a avut până acum România”.

În privința voturilor pe care le-ar putea lua Nicușor Dan de la votanții AUR și ai lui Călin Georgescu, singura utilitate ar putea fi cea de la viitoarele alegeri prezidențiale, întrucât Nicușor Dan a dezvăluit, acum câteva zile, că ar fi tentat să obțină și cel de-al doilea mandat de șef al statului.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 26 octombrie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, la ceremonia de sfințire a Catedralei...
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române,...
