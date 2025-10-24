Ce spune italianul care și-a dat doctoratul în Catedralei Mântuirii Neamului despre uriașa clădire: „Nu prezintă creativitate sau inovație. Arată modul în care Biserica alege să folosească resursele”

Autor: Maria Mora
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:38
416 citiri
Catedrala Mântuirii Neamului FOTO catedrala-neamului.ro

Antropologul italian Giuseppe Tateo vorbește simbolismul și controversele continue din jurul impunătoarei Catedrale Naționale care urmează să fie sfințită în București. Expertul descrie construcția drept „un simbol puternic și controversat” al României contemporane.

Cedând ușor tentației mândriei, constructorii noii Catedrale Naționale din București notează cu mândrie că, cu cei 127 de metri, aceasta este cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume.

Pentru majoritatea credincioșilor, însă, semnificația sa depășește cu mult dimensiunea - aceștia văd catedrala ca pe un simbol puternic al reînnoirii naționale și spirituale într-o țară în care Biserica Ortodoxă rămâne una dintre cele mai de încredere instituții, iar religia este trăită în principal ca o practică obișnuită, mai degrabă decât ca o credință abstractă.

Catedrala Națională va fi sfințită pe 26 octombrie în cadrul unei ceremonii la care vor participa toți principalii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și clerici proeminenți din întreaga lume ortodoxă, inclusiv Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Evenimentul, care se așteaptă să atragă zeci de mii de credincioși, coincide cu cea de-a 100-a aniversare a înființării Patriarhiei Române.

În interviul acordat Balkan Insight, Giuseppe Tateo, cercetător la Universitatea Roma Tre, descrie noul lăcaș ca fiind o construcție impresionantă, dar și o sursă constantă de controverse. „O catedrală nu este doar o reprezentare simbolică a credinței”, afirmă el.

„Este, de asemenea, o clădire cu un stil arhitectural bine definit, care ar trebui să fie reprezentativ pentru oraș”.

Acesta susține că că „majoritatea arhitecților cu care am vorbit consideră că proiectului îi lipsește valoarea estetică… pentru că nu prezintă creativitate sau inovație. Constructorii au urmat doar directivele Patriarhiei, care prevedeau că lăcașul trebuia să servească drept simbol al credinței și prestigiului național”.

El mai adaugă că Patriarhia ar fi cerut o garanție de 1.000 de ani pentru structură, „ca o modalitate de a proiecta ideea creștinismului ortodox românesc de-a lungul secolelor”, însă constructorii au garantat doar 500 de ani.

Un alt subiect controversat atins de antropologul italian este finanțarea construirii Catedralei. Potrivit lui Tateo, costul total al edificiului este estimat la aproximativ 270 de milioane de euro.

Giuseppe Tateo remarcă și alegerea amplasamentului, chiar lângă fosta Casă a Poporului construită în timpul lui Nicolae Ceaușescu, o apropiere pe care o consideră „oarecum ironică”. Pentru el, această vecinătate fizică dintre două monumente, unul al comunismului, celălalt al ortodoxiei, exprimă complexitatea identității românești moderne.

Cercetătorul este însă sceptic față de ideea unei „renașteri religioase” în România postcomunistă.

„Îmi vine greu să cred că aceste catedrale impunătoare și costisitoare pot fi văzute ca semne ale unei treziri spirituale… Mai degrabă, ele reflectă modul în care Biserica Ortodoxă Română gândește și cum alege să folosească resursele la care are acces”.

El amintește că, în ultimele decenii, Biserica Ortodoxă Română a construit nu mai puțin de 34 de catedrale, majoritatea realizate cu sprijin financiar public.

Întrebat cum crede că va fi percepută și integrată Catedrala Națională în societatea românească, Tateo a spus că se așteaptă ca diviziunile să persiste.

„Cu siguranță vor exista credincioși care se vor bucura de o clădire care celebrează identitatea românească în lumea ortodoxă... și care vor admira, de exemplu, iconografia sa mozaică bogat detaliată”, a spus el. „În același timp, bisericile sunt adesea principala ocazie de interacțiune socială pentru o populație în vârstă în creștere. Pe măsură ce România continuă să îmbătrânească, ortodoxia rămâne crucială pentru viața multor oameni.”

În același timp, a spus Tateo, societatea românească se schimbă rapid și devine din ce în ce mai seculară.

„În ultimul deceniu, numărul creștinilor ortodocși înregistrați oficial a scăzut cu aproximativ două milioane. Acest lucru se datorează parțial emigrării, dar și pentru că mulți tineri nu se mai identifică drept credincioși sau nu se mai simt conectați la ortodoxie.”

Giuseppe Tateo și-a luat doctoratul în antropologie socială în 2018 cu o teză numită „Sub semnul crucii. Politica construcției de biserici în România postsocialistă”. Lucrarea a fost publicată și sub formă de carte, de o editură din România, cu titlul „Sub semnul crucii

Catedrala Mântuirii Neamului şi construcţia de biserici în România postsocialistă”

#Catedrala Mantuirii Neamului, #antropolog, #giuseppe tateo, #Biserica Ortodoxa Romana , #stiri sociale
