Cum au trecut USR și Nicușor Dan de la „fără bani de la primării” pentru Catedrala Mântuirii Neamului, la prezența la evenimentul inaugural. „Este alt USR”

Inaugurarea Catedralei Naționale sau, cum mai este cunoscută, Catedrala Mântuirii Neamului a fost un eveniment intens mediatizat, la care au participat politicieni importanți, miniștri, premierul României, Ilie Bolojan, dar și președintele Nicușor Dan. Deși evenimentul a fost unul important și necesita prezența oficialilor de la vârful statului, o parte dintre cei prezenți acolo, în special oficialii din partea USR și președintele Nicușor Dan, au fost de-a lungul timpului critici la adresa proiectului și a surselor de finanțare pentru acesta.

Oana Țoiu, ministra de Externe și Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, au fost printre cei prezenți la inaugurarea Catedralei, alături de președintele Nicușor Dan. Schimbarea de atitudine poate fi explicată pe de-o parte prin schimbarea contextului politic, urmează alegeri parțiale la Primăria București, iar o eventuală absență ar fi putut afecta imaginea partidului și chiar a candidatului acestuia.

Pe de altă parte, nici USR nu mai este același partid, care în 2018 se poziționa împotriva „Referendumului pentru familie”. Direcția ideologică a partidului a fost setată prin vot intern, USR declarându-se partid de „centru-dreapta modern”, iar migrația către conservatorism a devenit și mai evidentă în 2024, când Elena Lasconi a preluat partidul. În plus, mulți dintre membrii considerați progresiști au părăsit partidul.

Caracterul în aparență progresist al USR-ului din trecut apărea și în contextul unei opoziții ferme față de PSD și de Liviu Dragnea, într-o perioadă în care social-democrații mizau puternic pe valori tradiționale și religie.

De amintit că, în 2018, consilierii locali ai USR s-au opus alocării de bani din bugetul Capitalei pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului, argumentând că „sprijinul acordat de stat către culte, atât de la nivel guvernamental cât și de la nivel local, este deja suficient și nu trebuie suplimentat cu sume de ordinul a zecilor de milioane de euro anual pentru această catedrală”.

De partea cealaltă, în 2016, când Nicușor Dan încă nu era primar general și se afla în conflict deschis cu Gabriela Firea, acesta a criticat alocarea de bani pentru Catedrală de către administrația Firea, pe motiv că bucureștenii nu fuseseră consultați.

Și în 2021, bugetul Primăriei București, în mandatul lui Nicușor Dan, nu a prevăzut bani pentru Catedrală, însă situația bugetului era una oricum complicată.

În perioada care a urmat incendiului de la Colectiv și protestelor împotriva Ordonanței 13, opinia publică s-a îndreptat într-o mare măsură împotriva investițiilor considerate nefolositoare, iar Catedrala Mântuirii Neamului a fost obiectul criticilor în trena cărora a mers și USR. „Vrem spitale, nu catedrale!” era o deviză intens utilizată în perioada 2017-2020. Deși deviza nu era patentată de USR sau de Nicușor Dan, susținătorii partidului o îmbrățișau, aceasta mergând mână în mână cu nemulțumirea publică față de PSD, Liviu Dragnea și Gabriela Firea.

Timpul a trecut, contextul politic s-a schimbat, iar politicienii par că încearcă să se adapteze noii paradigme sociale și politice, în care curentul „suveranist”, bazat pe valori tradiționale și credință câștigă deja teren important.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că nu avea cum să lipsească nimeni de la acest eveniment, pentru că absența oricăruia dintre oficiali, inclusiv de la USR, ar fi fost comentată „Sigur, și prezența lor a fost comentată, dar măcar aceste comentarii vor trece.”, afirmă politologul.

Despre schimbarea de atitudine a USR, politologul spune că, încercând să-și explice pierderea de electorat, s-au consolidat pe zona conservator modernă, sau „centru dreapta modern”, așa cum a fost votată ideologia partidului.

„Nu mai este același USR. Este altul. Un USR care a optat deja în urmă cu 8 ani pentru o variantă conservator moderată, care să fie cât de cât compatibilă cu programul ALDE (Renew Europe). ALDE nu presupune o atitudine total laică.”, mai spune el.

Acesta punctează că este vorba despre o ambiguitate, în contextul în care, în primă instanță, succesul USR s-a datorat rezistenței sale împotriva încercărilor de impunere a modelului fundamentalist religios prin propaganda rusă.

„Succesul lor este referendumul din 2018. Doar că, Nicușor Dan, învingător în 2020 în alegerile de la Capitală, când USR este pur și simplu laminat, nereușind să-și construiască baze electorale puternice, cu excepția unor orașe mai mari, este confruntat cu propriile limite și atunci încearcă să recupereze asta prin conservatorism și acesta este motivul pentru care au fost prezenți la sfințire.”, consideră politologul.

Cristian Pîrvulescu afirmă că sfințirea Catedralei a fost o manifestare politică, care nu are nicio legătură cu credință, ci doar o legătură vagă cu religia. „Are o legătură cu Biserica și cu puterea. Biserica se folosește de simboluri pentru a se instala în centrul vieții politice.”

Acesta atrage atenția asupra denumirii alese pentru lăcașul de cult, „Catedrala Mântuirii Neamului”, care este una eretică, în contextul în care în religia ortodoxă nu există „mântuire colectivă”. „Fiecare se mântuiește după propriile sale acțiuni.”, punctează acesta.

