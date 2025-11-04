De ce se închide Catedrala Națională astăzi. Când va mai fi redeschis edificiul pentru vizitare

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:08
De ce se închide Catedrala Națională astăzi. Când va mai fi redeschis edificiul pentru vizitare
Catedrala Națională se închide pentru lucări FOTO Hepta

Catedrala Națională își încheie perioada de pelerinaj după 11 zile de închinare continuă. Credincioșii se mai pot ruga în Sfântul Altar până miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții, după care edificiul va fi deschis doar pentru vizitare, înainte de a intra din nou în lucrări interioare.

Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, transmite Patriarhia Română.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00. În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

"Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale", a transmis patriarhia printr-un comunicat de presă.

