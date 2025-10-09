Mii de persoane sunt așteptate la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Elementele care o fac un unicat VIDEO

Cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, Catedrala Mântuirii Neamului, va fi sfințită pe 26 octombrie, în prezența Patriarhilor Daniel și Bartolomeu I al Constantinopolului. Construcția, realizată în 15 ani, include vitralii din mozaic de Murano, sfinți cu foiță de aur și cel mai mare clopot cu balans liber din lume, de 25 de tone.

Catapeteasma, realizată tot din mozaic, are 23 m lățime și 18 m înălțime, iar Pantocratorul ocupă 300 mp. Pentru realizarea icoanelor și mozaicurilor au lucrat sute de specialiști, folosind materiale prețioase. arată Costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro, majoritatea din bugetul de stat, Digi 24.ro

Peste 8.000 de persoane sunt așteptate, pe 26 octombrie, pe esplanada din fața Catedralei Mântuirii Neamului. Alte 3.000 de persoane se vor ruga în fața Sfântului Altar, cu ocazia sfințirii lăcașului de cult, înalt de 127 de metri. Catedrala doboară record după record. Crucea de pe turla cea mare are 7 metri înălțime și 7 tone, iar clopotul, pe care este imprimat chipul Patriarhului Daniel, cântărește 25 de tone.

„Catapeteasma Catedralei Naționale este cea mai mare la nivel mondial. Este realizată în tehnica mozaic, fiind unică în toată lumea ortodoxă prin dimensiunile ei impresionante: 23m lățime si 18m înălțime”, a declarat pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Pentru fiecare metru pătrat de pictură au fost folosite 10.000 de pietricele de mozaic de Murano. 250 de specialiști în arta mozaicului și-au pus îndemânarea laolaltă pentru a crea acest element deosebit al catedralei, mai arată sursa citată.

„Cea mai mare icoană e Pantocratorul - icoana Mântuitorului Iisus Hristos, care ocupă aproximativ 300 mp, fiind așezată în turlă. Doar portretul Mântuitorului are cam 4-5 metri, lucrându-se foarte mult la ea, am 6 luni de zile”, a declarat pictorul Sorin Cârlan.

Vitralii uriașe, mozaic de Murano și icoane cu foiță din aur

Vitraliul uriaș de la intrare reprezintă Înălțarea Domnului, principalul hram la Catedralei, și are 96 de metri pătrați. Catedrala are 392 de ferestre, din care peste 100 sunt vitralii, și 28 de uși de bronz acționate automat. Chipurile tuturor sfinților din calendarul ortodox sunt reprezentate pe pereții Catedralei.

Sute de oameni au lucrat pentru realizarea icoanelor, folosind tehnica mozaicului. Doar pentru icoana Sfântului Apostol Andrei s-a lucrat aproximativ două săptămâni. În prezent sunt realizate și icoanele sfinților canonizați anul acesta, printre care Arsenie Boca. La icoanele sfinților au fost folosite și materiale prețioase, precum foița fină de aur.

„Pentru icoana Maicii Domnului s-a folosit mozaic din sticlă de Murano, care conține în interior foiță de aur”, a declarat Maica Maria.

Lucrările la Catedrala de lângă Palatul Parlamentului au început în urmă cu 15 ani și au costat, până acum, 270 de milioane de euro. Cea mai mare parte din sumă, aproape 200 de milioane de euro au venit de la bugetul de stat. 10% din sumă a venit din donațiile credincioșilor.

