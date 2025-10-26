Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”

Gigi Becali, la Arena Națională, alături de doi călugări FOTO GSP

Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan asistĂ la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti.

Slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.

Printre invitații oficiali s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB prezentându-se la eveniment singur, fără familie.

„Da, merg, dar am primit numai una (n.r. invitație), nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis”, a declarat Becali la Fanatik.ro.

