Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 11:12
634 citiri
Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”
Gigi Becali, la Arena Națională, alături de doi călugări FOTO GSP

Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan asistĂ la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti.

Slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.

Printre invitații oficiali s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB prezentându-se la eveniment singur, fără familie.

„Da, merg, dar am primit numai una (n.r. invitație), nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis”, a declarat Becali la Fanatik.ro.

Maia Sandu participă la Sfințirea Catedralei Naționale. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu Nicușor Dan
Maia Sandu participă la Sfințirea Catedralei Naționale. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu Nicușor Dan
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere...
Gigi Becali s-a abținut în ultimul moment să distrugă un fotbalist de la FCSB: "E bombă atomică"
Gigi Becali s-a abținut în ultimul moment să distrugă un fotbalist de la FCSB: "E bombă atomică"
FCSB a pierdut meciul cu Bologna, în etapa a treia din grupele principale ale Europa League. Bologna s-a impus cu 2-1, cu două goluri marcate în primele 10 minute ale partidei de la...
#Catedrala Mantuirii Neamului, #sfintire, #Gigi Becali, #invitatie , #stiri Gigi Becali
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
3.175 de pensionari magistrati nu au cotizat la sistemul de pensii publice, dar incaseaza lunar peste 5.000 de euro

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin anunță că a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră ”unică”: ”Burevestnik are o rază de acțiune nelimitată”
  2. Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”
  3. Alertă pentru utilizatorii OLX: ”Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă”
  4. Rusia a atacat din nou Kievul: cel puțin trei morți și zeci de răniți, printre care și șase copii VIDEO
  5. Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO
  6. Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari
  7. Ce condiții esențiale trebuie să includă un acord de pace pentru Ucraina
  8. ”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
  9. Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Semnificația zilei de 26 octombrie: obiceiuri și superstiții
  10. Astăzi se sfințește Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Uriașa construcție a costat peste 200 de milioane de euro