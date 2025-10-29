Catedrala Națională primește Racla cu Sfintele Moaşte ale Ocrotitorului Bucureştilor. La ce oră au avea acces pelerinii

Patriarhia Română anunță că racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va fi adusă în seara zilei de miercuri, 29 octombrie, la Catedrala Naţională. Acolo va fi aşezată spre închinare în Sfântul Altar până la încheierea programului de închinare, programată pentru 5 noiembrie.

„Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare şi trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe colina Patriarhiei”, a transmis Patriarhia Română.

Patriarhia Română a anunţat şi prelungirea programului de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, inclusiv pe timpul nopţii, până în 5 noiembrie, la ora 24.00.

„Ţinând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine şi să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, Patriarhia Română anunţă prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24:00”, a transmis miercuri, 29 octombrie, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia face apel la evitarea aglomerării excesive a rândului de aşteptare.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toţi credincioşii care doresc să se închine şi să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale să evite aglomerarea excesivă a rândului de aşteptare”, precizează Patriarhia.

Peste 80.000 de persoane trecuseră, până miercuri dimineaţa, prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore.

