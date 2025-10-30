Credincioșii au încercat să forțeze intrarea în Catedrala Națională. Reacția Jandarmeriei

Mai mulți credincioși au forțat intrarea în Catedrala Națională în dimineața zilei de joi, 31 octombrie, crezând că li se va bloca accesul în clădire. Jandarmeria a reușit să-i oprească pe credincioșii care așteptaseră pe timpul nopții pentru a putea vizita catedrala.

Pelerinii au încercat să forţeze intrarea în lăcaşul de cult în momentul în care uşile principale s-au închis, iar rândul de pelerini a fost direcţionat pe o intrare laterală.

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricţionarea temporară a accesului prin uşa principală, pentru efectuarea operaţiunilor de curăţenie. Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriaşilor a fost redirecţionat prin intrarea laterală. În momentul închiderii temporare a uşilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura şi a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acţionat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane şi restricţionarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriaşii au fost îndrumaţi să se retragă pe platoul central”, informează Jandarmeria Bucureşti.

Instituţia precizează că nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

„În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30. Astfel, coloana de aşteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate”, mai transmis oficialii Jandarmeriei.

În condiţiile în care foarte mulţi credincioşi au mers să se închine în catedrala Naţională, Patriarhia Română a anunţat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

