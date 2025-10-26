Incidente la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: Au fost distribuite materiale legionare, mai mulți politicieni, huiduiți

Bărbat reținut pentru distribuirea unor materiale legionare la Sfințirea Catedralei Neamului FOTO captură video Antena3

Un bărbat a fost reținut duminică, 26 octombrie, pentru distribuirea unor materiale cu referiri la Mișcarea Legionară, la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului din București.

Jandarmii au depistat, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

„În conţinutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB) transmis duminică, 26 octombrie.

Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor.

Tot duminică, un alt bărbat a fost ridicat de jandarmi dintr-o maşină în apropierea Catedralei Naţionale, iar în portbagaj au fost identificate ziare pro-fasciste.

Materialele au fost confiscate iar acesta s-a ales cu dosar penal.

„Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el e în ziar”, s-a apărat acesta, potrivit Antena3.

Miniștri huiduiți de susținători ai lui Călin Georgescu

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu i-au huiduit duminică pe mai mulți oficiali români care soseau la Hotelul Marriot de lângă Casa Poporului, pentru prânzul organizat de Patriarhie.

În momentul când politicienii au trecut prin dreptul mulțimii adunate în spatele unor garduri metalice care delimitau zona, aceștia au fost primiți cu huiduieli.

Premierul Ilie Bolojan, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, au fost ținta unor slogane precum „Trădătorilor! Demisia!”.

„Hoțule, nenorocitule, ai nenorocit țara, bă!”, a fost apostrofat și fostul premier Marcel Ciolacu, potrivit aceleiași surse. Victor Ponta a fost calificat și el drept trădător de către susținătorii lui Călin Georgescu prezenți la eveniment.

Grupul a început să strige numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar a fost rapid calmat de forțele de ordine aflate în zonă.

