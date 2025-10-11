”Au ascuns deja cuțite și vor face un măcel.” Scrisoare anonimă privind un posibil atentat, găsită în catedrala Notre-Dame

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 21:19
”Au ascuns deja cuțite și vor face un măcel.” Scrisoare anonimă privind un posibil atentat, găsită în catedrala Notre-Dame
Catedrala Notre-Dame de Paris FOTO Hepta

O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.

Mesajul îndemna să nu fie deschise uşile catedralei, deoarece acolo au fost ascunse cuţite pentru a „face ravagii”, potrivit Le Figaro.

Scrisoarea anonimă a fost găsită de un paracliser, a aflat Le Figaro dintr-o sursă din poliţie. Mesajul, dactilografiat, fusese plasat lângă lumânări şi spunea: „Nu deschideţi catedrala pe 11 şi 12 octombrie, vor fi vizitatori străini care, cu ajutorul altor vizitatori, au ascuns deja cuţite în catedrală în ultimele zile şi vor provoca un măcel. Vă rugăm să nu deschideţi catedrala”.

Imediat, poliţia a început verificările.

Încă de vineri seara, serviciile de securitate ale clădirii au efectuat verificări pentru a elimina orice îndoială. Sâmbătă dimineaţă, 11 octombrie, au fost efectuate noi verificări.

O „inspecţie de securitate efectuată în comun de serviciul de securitate al catedralei şi personalul direcţiei de ordine publică şi circulaţie al prefecturii de poliţie a permis eliminarea oricărui risc”, a informat prefectura de poliţie din Paris.

Catedrala şi-a redeschis porţile pentru public sâmbătă dimineaţa.

„Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a asigura securitatea sitului”, precizează prefectura de poliţie.

Responsabilii catedralei intenţionează să depună plângere.

