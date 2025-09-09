Catinca Roman și fiica ei, Calina, experiență de neuitat în Asia Express. Prin ce provocări au trecut: „Un ritm infernal”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 15:15
Catinca Roman și fiica ei, Calina, și-au deschis inimile pentru aventura Asia Express, unde au trăit momente intense și au trecut cu brio peste provocările competiției. Ele au apreciat colegii minunați alături de care au concurat și spun că nimic nu li s-a părut imposibil. Iată cum au descris primele lor impresii despre această experiență.

Participarea la Asia Express a fost pentru mamă și fiică o combinație între dificultăți și momente de neuitat. Catinca și Calina au mărturisit că au resimțit presiunea și ritmul alert, dar că aceste provocări au fost echilibrate de experiențele frumoase și colegii extraordinari de competiție.

Calina: „A fost frumos, dar greu.”, a spus într-un interviu alături de mama ei pentru Viva!

Întrebată care a fost cea mai dificilă parte, fiica vedetei a spus: „Confortul – la un moment dat. Lipsa confortului, mai bine zis.”

Catinca a completat și ea: „Și presiunea constantă… Pentru că e un ritm infernal. În rest, nouă ne-a plăcut. Am avut noroc de niște colegi extraordinari. Toată experiența a fost genială.”

Când li s-a cerut să descrie pe scurt aventura Asia Express, cele două nu au ezitat să spună exact ce gândeau:

Calina: „Per total a fost o experiență extraordinară, din toate punctele de vedere. Am învățat ce înseamnă să nu ai nimic și totuși să ai zâmbetul pe buze; ce înseamnă să nu ai confort. Și ce am mai învățat? Am învățat multe… Mai zi și tu ceva!”

Referitor la lecția cea mai importantă pe care au desprins-o din competiție:

Calina: „Pentru mine a fost răbdarea.”

Catinca: „Și pentru mine la fel.”

