Dezvăluiri despre Catrinel Sandu, făcute de fostul soț: ”Nu era ușă de biserică, așa cum povestește. Am auzit că sunt și altfel de proiecte...”

Fostul tenismen Gabriel Trifu, în prezent căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, a divorțat în urmă cu 9 ani de vedeta de televiziune Catrinel Sandu, cu care a locuit în America și cu care are două fete.

În cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene, Gabriel Trifu o acuză pe fosta soție Catrinel Sandu că îl înșela.

„Ea prefera să vină în România. Câteodată trei luni, câteodată patru luni, câteodată și mai mult. Nu mi se pare OK ca persoana de lângă tine să se evaporeze din viața ta și să plece pentru expunerile din presă.

Dacă avea ceva important de făcut aici, bineînțeles că o susțineam, dar aceste proiecte care erau vara, de obicei, nu erau esențiale din punctul meu de vedere. Să mergi din televiziune în televiziune și să-ți spui viața din America nu mi se pare un lucru important de făcut.

Singurul lucru care mi s-a părut de justificat din partea ei a fost un ”Dansez pentru tine” și a stat aici o perioadă. OK. Te susțin. E pentru tine. Dar restul erau pentru imagine. Venind aici pentru niciun fel de interes...

Nici măcar să spui că ”OK, mă duc, financiar vorbind mă întrețin sau fac ceva de genul ăsta”. Și atunci au început lucrurile să degenereze. Acolo simt eu ca s-a produs o ruptură. Acum, poate ea are o altă poveste”, a declarat Gabriel Trifu.

„Ea, când a dat prima dată știrea de divorț, a spus un lucru bun. Nu mai știu exact mesajul. ”Vă rog să ne respectați problemele și noi, împreună, vom construi ceva pentru copii”. Dar aia a fost doar de păcăleală. Pentru că de atunci și până acum, când vine în România, se leagă de situația cu divorțul. Au trecut 8-9 ani de separare și încă vorbim...

Pentru mine nu este așa de important. Nu știu de ce încearcă să deschidă această rană. Vizavi de relația mea extraconjugală, să spunem așa, nu am început-o eu... Venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte. După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt puțin... Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot”, a mai spus Gabriel Trifu.

Ads