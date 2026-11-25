Trecerea la anvelopele de iarnă este tratată frecvent ca o formalitate sezonieră, reglementată de un prag legal care se activează doar când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. În practică, însă, siguranța rutieră depinde de o variabilă mai puțin vizibilă: temperatura solului, nu a aerului.

Anvelopa de iarnă oferă aderență superioară celei de vară începând de la aproximativ 6 grade Celsius în jos, chiar și pe asfalt uscat, iar pe carosabil umed, murdar sau înghețat diferența devine semnificativă. Explicația ține de compoziția mai moale a cauciucului, de profilul specific, de lățimea redusă și de tăieturile lamelare care permit agățarea zăpezii.

Fostul pilot de raliuri și expertul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția, într-un interviu pentru Ziare.com, că decizia de a monta anvelopele de iarnă nu trebuie redusă la conformarea cu litera legii, ci la înțelegerea modului în care cauciucul interacționează cu suprafața de rulare.

„Anvelopa de iarnă oferă aderență mai bună decât cea de vară de la 6 grade în jos, chiar și pe asfalt uscat; pe asfalt umed, murdar sau înghețat, diferența este și mai mare. Aceasta este mai moale, are alt profil, este mai îngustă și are tăieturi lamelare care ajută la agățarea zăpezii. Anvelopele de iarnă se montează atunci când temperatura solului coboară sub 6 grade, nu cea a aerului: chiar dacă o zi este mai caldă, inerția termică a pământului menține asfaltul rece”, explică Titi Aur.

De ce să nu îți cumperi cauciucuri ieftine de iarnă

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Odată stabilit momentul montării, următoarea decizie privește calitatea anvelopei. Piața oferă o gamă largă de prețuri, iar tentația de a alege varianta cea mai ieftină este explicabilă prin costul unui set complet.

Titi Aur susține că aceste costuri nu pot fi eliminate fără consecințe asupra performanței mașinii.

„Merită să investim mai mult într-un set de anvelope în măsura în care ținem la viața noastră. O anvelopă scumpă nu înseamnă neapărat o țeapă vândută la preț mare, ci un produs al unor branduri importante care investesc sume enorme în cercetare, în poligoane de testare, în piloți și în materiale de calitate. Aceste costuri se reflectă inevitabil în prețul final. Testele arată că, în aceleași condiții de aderență, cu aceeași mașină și aceeași suspensie, diferența dintre cea mai proastă și cea mai bună anvelopă poate dubla sau chiar tripla spațiul de frânare, ceea ce este enorm într-o manevră la limită.”

Legislația rutieră stabilește o adâncime minimă a canalului de rulare de 1,6 mm, prag sub care anvelopa este considerată uzată și interzisă. Expertul în conducere defensivă atrage însă atenția că eficiența scade vizibil înainte de atingerea acestei limite legale, iar recomandarea sa pentru siguranță este ca anvelopele de iarnă să fie înlocuite atunci când adâncimea canalului coboară sub 4 mm, iar cele de vară sub 3 mm.

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„Legea permite o adâncime a canalului de până la 1,6 mm, dar testele au demonstrat că sub 4 mm la anvelopa de iarnă și sub 3 mm la cea de vară eficiența scade vizibil. Prin urmare, dacă ținem la viața și la integritatea noastră, ar trebui să folosim anvelope de calitate de la momentul achiziției până când ajung la aceste limite”, susține Titi Aur.

Un argument frecvent invocat de șoferii care aleg anvelope ieftine este că nu adoptă un stil de conducere agresiv și că nu au nevoie de performanță suplimentară. Titi Aur nuanțează această poziție, arătând că suprafețele de contact dintre mașină și sol rămân limitate indiferent de prețul automobilului sau de dotările sale electronice.

„Unii spun că nu au nevoie de anvelope scumpe pentru că merg încet și nu fac nebunii pe șosea, dar acest lucru este valabil doar până la un punct: chiar și cel care merge încet poate întâlni o situație limită, cum ar fi un copil, un câine, un trotinetist sau un bătrân care îi apare în față. Atunci contează eficiența maximă la frânare și la evitare, iar diferența dintre a avea sau a nu avea accident o poate face tocmai calitatea anvelopei.

O mașină modernă, oricât de scumpă și de dotată cu sisteme active, stă pe sol cu suprafața echivalentă a patru palme pentru fiecare roată; dacă anvelopele sunt de proastă calitate, puterea, frânarea și sistemele mașinii nu vor compensa suprafața redusă de contact”, mai explică Titi Aur.

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