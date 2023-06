Cauza distrugerii barajului Kahovka, dezvăluită de New York Times. Rușii aveau planul hidrocentralei din perioada sovietică VIDEO

Subminarea pasajului subacvatic către sala de turbine este cauza probabilă a distrugerii barajului hidrocentralei Kahovka, scrie The new York Times.

O încărcătură explozivă poate fi plasată într-un coridor sau un tunel de întreținere care traversează inima de beton a structurii. Această concluzie a fost făcută de ingineri din Ucraina și Statele Unite, citați de ziarul american.

Interlocutorii publicației se concentrează pe faptul că barajul a fost construit în perioada URSS, așa că Moscova a avut acces la toate schițele inginerești și știa unde se află punctul slab al structurii.

Experții notează că ar fi fost necesară o explozie puternică pentru a distruge barajul, iar pasajul este un loc ideal pentru a plasa explozivi.

Potrivit experților, fundația de beton a barajului nu s-ar fi prăbușit de la sine. Inginerul ucrainean Igor Strelets crede că, după explozie, o parte din fundație a fost distrusă, iar apoi, sub presiunea apei, restul barajului a fost spulberat.

Anterior, Ministerul Apărării al Ucrainei a anunțat că nu au existat urme de explozii puternice de suprafață pe clădirile hidrocentralei Kakhovskaya adiacente barajului distrus, ceea ce înseamnă că dispozitivul exploziv a fost plasat în interiorul hidrocentralei.

