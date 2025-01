Boala care bagă frica în oameni: La 34 de secunde moare cineva de această afecțiune, ce are 5 cauze VIDEO

Un raport al Asociației Americane a Inimii (American Heart Association - AHA) publicat în această săptămână, în revista Circulation, arată un fenomen îngrijorător, o boală care bagă frica în oameni. Experții au dezvăluit faptul că bolile de inimă rămân principala cauză de deces în Statele Unite, iar la fiecare 34 de secunde moare cineva de afecțiuni cardiovasculare.

Raportul AHA arată că 941.652 de americani au murit în anul 2022 din cauza bolilor de inimă, numărul fiind o creștere cu peste 10.000 de decese față de anul 2021. Medicii spun că există cinci cauze principale care duc la afecțiunile cardiovasculare, iar ele pot fi prevenite, dacă oamenii fac schimbări ale stilului de viață, potrivit Science Alert.

„Acestea sunt statistici alarmante pentru mine – și ar trebui să fie alarmante pentru noi toți, pentru că probabil că mulți dintre cei pe care îi pierdem sunt prietenii și cei dragi”, spune medicul Keith Churchwell, președintele American Heart Association.

Actualizarea statisticilor privind bolile de inimă și accident vascular cerebral din 2025 a analizat cele mai recente date disponibile, constatând un total de 941.652 de decese în SUA în 2022 din cauza bolilor cardiovasculare, care include toate bolile sistemului circulator. Numărul de decese prin boli cardiace din datele CDC din 2022 a fost urmat de numărul de decese cauzate de cancer, accidente și apoi COVID-19.

„Prea mulți oameni mor din cauza bolilor de inimă și a unui accident vascular cerebral, care rămâne a cincea cauză de deces”, continuă Churchwell. „Împreună, ele ucid mai mulți oameni decât toate tipurile de cancer și decesele accidentale combinate”. În plus, factorii de risc cunoscuți pentru bolile de inimă, inclusiv hipertensiunea arterială, diabetul și obezitatea continuă să crească. Dacă astfel de tendințe vor continua, hipertensiunea arterială și obezitatea vor afecta peste 180 de milioane de adulți din SUA până în 2050.

Într-un comentariu însoțitor, cardiologul de la Universitatea Harvard, Dhruv Kazi notează că unele dintre datele mai recente, în special pentru copii și adolescenți, pot fi afectate de schimbările stilului de viață impuse de pandemia COVID-19.

Cele cinci cauze principale care produc bolile de inimă sunt: dieta nesănătoasă, somnul insuficient, lipsa exercițiilor fizice, iar gestionarea stresului și a sănătății mintale contribuie, de asemenea.

Raportul cuprinzător subliniază că unul dintre cei mai mari vinovați îl reprezintă alimentația nesănătoasă. Majoritatea americanilor nu mănâncă suficiente alimente sănătoase, neprocesate. Pentru sănătatea inimii sunt recomandate dietele bogate în plante, cum ar fi dietele mediteraneene sau vegetariene.

Raportul recunoaște că factorii de mediu, inclusiv educația, veniturile și disponibilitatea cartierului, au un impact semnificativ asupra alimentelor și a altor opțiuni de stil de viață sănătos. De exemplu, costul în creștere al alimentelor poate descuraja oamenii să facă alegeri alimentare sănătoase.

Ca atare, grupurile minoritare marginalizate continuă să se confrunte cu cele mai mari bariere în calea alegerilor sănătoase pentru inimă și mai mulți factori de stres cardiac, așa cum se reflectă în rezultatele bolilor de inimă.

42% dintre adulții din SUA au obezitate

„S-a observat că mortalitatea cardiovasculară legată de obezitate ajustată în funcție de vârstă este cea mai mare în rândul persoanelor de culoare, urmată de indienii americani sau de indienii nativi din Alaska”, explică raportul. Vestea bună este că fumatul, un alt factor de risc major, a scăzut dramatic de la 42 la sută din populația adultă din SUA în anii 1960 la 11,5 la sută.

„Excesul de greutate acum ne costă chiar mai multe vieți decât fumatul – deoarece ratele de fumat au scăzut de fapt în ultimii ani”, spune cardiologul Latha Palaniappan de la Universitatea Stanford. Nivelurile de colesterol au scăzut, de asemenea, ceea ce sugerează că eforturile de a crește gradul de conștientizare cu privire la riscurile de colesterol ridicat au un anumit efect.

„Disparitățile în ceea ce privește riscul și rezultatele necesită intervenții personalizate în rândul populațiilor cu risc ridicat”, îndeamnă Kazi. „Pur și simplu descoperirea unor terapii inovatoare nu va fi suficientă – trebuie să ne asigurăm că aceste terapii sunt accesibile și accesibile persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele”.

Un astfel de screening include teste pentru tensiunea arterială, colesterolul și nivelurile de glucoză. „Deși am făcut multe progrese împotriva bolilor cardiovasculare în ultimele decenii, mai rămâne mult de făcut”, spune Kazi. Cancerul și decesele accidentale continuă să rămână a doua și, respectiv, a treia cauză de deces, potrivit celor mai recente date de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

În plus, raportul a arătat că mai mulți factori de risc pentru bolile de inimă continuă să crească, aproape 47% dintre adulții americani având hipertensiune arterială și mai mult de jumătate, 57%, diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 sau prediabet.

În plus, 72% dintre adulții din SUA au o greutate nesănătoasă, cu aproape 42% dintre adulți având obezitate, care este, de asemenea, un factor de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare, potrivit raportului AHA. „Dacă tendințele recente continuă, hipertensiunea și obezitatea vor afecta fiecare mai mult de 180 de milioane de adulți din SUA până în 2050, în timp ce prevalența diabetului zaharat va crește la peste 80 de milioane”, a spus Kazi.

