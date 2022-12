Cavani a dărâmat monitorul VAR sub privirile uluite ale unui oficial din Qatar VIDEO

Uruguayul a ieșit de la Cupa Mondială, deși a câștigat cu 2-0 meciul cu Ghana.

Sud-americanii au fost eliminați după ce Coreea de Sud a bătut Portugalia cu 2-1. Cu mai multe goluri date, asiaticii au luat fața Uruguayului în clasament.

Jucătorii naționalei celeste au avut stări de spirit diferite. Suarez s-a prăbușit pe banca de rezerve și a început să plângă. Alți jucători l-au încercuit pe arbitrul german Daniel Siebert căruia i-au reproșat că nu a acordat două lovituri de pedeapsă Uruguayului.

Cel mai nervos a fost Cavani. Considerându-se nedreptățit de arbitru, Matadorul s-a răzbunat pe monitorul VAR, punându-l la pământ sub privirile uluite ale unui oficial din Qatar.

Edinson Cavani does not like VAR.#URU | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKJMItMCq