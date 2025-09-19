Cum primesc studenții o lună gratuită de cazare la cămin: ”Și noi avem de câștigat”

Universitatea Tehnică din Iași a găsit o soluție pentru a-i primi pe studenți într-un cămin proaspăt renovat, cu cheltuieli mult mai mici decât cele obișnuite. Studenților li s-a propus o lună gratuită de cazare la cămin, cu o singură condiție: să ajute la renovarea clădirii, înainte de începerea anului universitar.

Peste 100 de studenți ai Universității Tehnice din Iași au optat pentru o lună gratuită de cazare la cămin. În schimb, zugrăvesc, vopsesc, spală și igienizează, aducând economii la bugetul instituției de învățământ.

„Igienizarea spațiilor de bucătărie, locurile care au avut un trafic intens pe parcursul anului universitar. Facem, de asemenea, economie la bugetul campusului, astfel încât și ei, și noi avem de câștigat de pe urma acestui proces”, a declarat Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică din Iași, citat de Digi24.

Curățenia de toamnă este luată în serios de studenți, dar asta nu înseamnă că distracția lipsește complet. Grupul numeros ascultă muzică și leagă prietenii în timp ce renovează căminul studențesc, care trebuie să fie pregătit pentru deschiderea anului universitar de luni, 29 septembrie.

Cazarea la căminul Universității Tehnice din Iași pentru o lună costă între 340 de lei și 650 de lei, în funcție de facilitățile disponibile.

„Sunt din Republica Moldova, deci eu am gratuitate, dar am venit să ajut, să nu-mi las coechipierii la greu. Trebuie să șterg să nu mai fie var pe tocuri la toate ușile”, a declarat o studentă pentru aceeași sursă.

