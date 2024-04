Alternativele ieftine care au apărut după ce prețurile la cazări au crescut foarte mult. "Nu sunt așa, la liber, pe platformele de rezervări, nici măcar pe Google"

Se apropie sezonul vacanțelor și românii se pregătesc să facă rezervări. Prețurile prea mari îi sperie și mulți speră să găsească variante mai ieftine.

Este cazul unui român care a deschis o discuție pe această temă pe Facebook. Acesta a găsit până acum cazări care costă de la 100 de euro în sus pe noapte, dar documentând, a aflat de soluții mai ieftine despre care nu știe toată lumea.

"Nu sunt așa, la liber"

"În ultimul timp, cel puțin în Europa și nu numai, cazările au devenit foarte scumpe, practic pentru a dormi și face un duș dai o mică "avere" în fiecare noapte (de la 100 euro în sus, raportat la salariul mediu al unui român, eu zic că e foarte mult, adică practic dintr-un salariu mediu dacă acoperi o săptămână de cazare). Mai ales în țările nordice, de ex Norvegia.

Și urmăream astăzi un vlog în care cineva zicea că ar exista, de exemplu chiar în Norvegia, ceva campinguri/ căsuțe etc mult mai rezonabile ca preț (evident pentru cine vrea condiții basic, de backpacker, nu de familie cu copii). Dar am înțeles că astea nu sunt așa, la liber, pe platformele de rezervări, nici măcar pe Google. Are cineva idee dacă e real, și cum se pot accesa? Cică trebuie să te duci la fața locului să te interesezi. Ce e drept, eu n-am făcut niciodată asta, de când călătoresc, și sunt mulți ani, m-am bazat doar pe platforme, n-am mers niciodată să bat la uși să întreb localnici", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

Ads

"Am văzut toată coasta de est a Australiei cu 4000 de euro într-o lună"

Unii par să știe la ce se referă, alții se referă la experiențele personale, în comentarii.

"Cauți "campsite" pe google maps și îți faci itinerariul funcție de ele. Doar că îți trebuie echipament de camping.

Eu am văzut toată coasta de est a Australiei cu 4000 de euro într-o lună (fără biletul de avion) închiriind o mașină (4700 de km în total), apoi benzină, camping (130 de lei pe noapte) mâncare, obiective turistice, etc. Dacă voiam să fac același lucru în România, mă costă minim 2000 de euro, în condițiile în care am deja mașină și nu am nevoie de bilet de avion.

Aia care cer peste 100 de euro pe noapte poate ar fi cazul să mai stea și fără turiști."

Ads

"Aplicația park4night îți arată toate campingurile disponibile în Norvegia și nu numai. Aveți recenzii, prețuri, condiții de încredere. Noi așa am călătorit în Scoția și toate campsite-urile pe care le-am ales au fost așa cum au fost descrise pe aplicație."

"Am călătorit în august din România până în Portugalia fără să-mi fi făcut vreo rezervare"

"Și eu recomand. Eu am călătorit în august din România până în Portugalia fără să-mi fi făcut vreo rezervare (neștiind când și unde voi fi cu exactitate). Pe măsură ce înaintam pe traseu, verificăm pe site opțiunile din zonă, sunam (unii au un sistem foarte bine dezvoltat, ex: au fost zile în care ajungeam foarte târziu, 9:00-10:00 pm, când nu mai era nimeni la recepție, și au opțiunea de a face transfer bancar sau plata online) și se rezolva. Pentru câte o noapte (cum a fost cazul meu), mai găsești, dar în plin sezon, pentru mai multe zile, recomand rezervare din timp."

Ads

"La fel am făcut și noi, am ales cazările din mers, în funcție de unde ajungeam în ziua respectivă. Unde ajungeam târziu și nu mai găseam pe nimeni pentru plata, plăteam dimineață înainte să plecăm."

"Încercați să va faceți vacanțele în afară Europei"

"Pentru prețuri accesibile încercați să va faceți vacanțele în afara Europei. Atâta timp cât au clienți la 100-120 euro pe un B&B în Roma sau Lisabona sau 150 în Londra, nu vor scădea prețurile, că doar nu-s proști. Pentru aceleași condiții, în Turcia plătești jumate din preț, în Tunisia sau Maroc chiar mai puțin...Așadar din punctul meu de vedere pot să-și bage undeva cazările astea, că pe mine nu mă prind pe acolo."

"Ușor, ușor o să treacă lumea și la noi la campere, vestul a avut și el perioada lui de all inclusive după care oamenii au vrut să călătorească mai mult, să vadă mai multe și atunci când vrei să faci un circuit prin Europa clar camperul e cea mai bună varianta".

"Bună, sunt multe campinguri unde cazarea este mult mai ieftină decât la hotel, noi folosim eurocamp, pitchup, ACSI."

Ads

"Nu știu să răspund la ce ai spus tu, dar vreau să subliniez că la Roma nu mai găsesc o camera single cu 100 de euro în centru… la b&b, nu aveam speranțe de altceva, de Milano nu mai spun, sunt și mai scumpe… Am vrut doar să îmi vărs amarul și eu, că mi-ai ridicat mingea la fileu".

"Noi dăm în Croația, în mai, 388 euro pe 6 nopți"

"în Valencia, pentru 4 x nopți în luna Martie, erau prețuri de la 650-700€ pentru camera single. În Salonic tot pentru 4 nopți am optat pt. un apartament în aprilie, deoarece în zona targetata nu erau hoteluri în bugetul respectiv.

Anul trecut în Porto am plătit sume de peste 150€ pt că era un festival fix în acel weekend iar săptămâna următoare era plin de conferințe. În Pamplona am plătit 200€/ noapte fără mic dejun într-o banală săptămâna de Septembrie. Nu doar a crescut numărul turiștilor, dar s-au reinstaurat conferințele, târgurile industriale, concertele și tot felul de evenimente, care în perioada pandemiei au fost suspendate. Așa că într-o piață cu cerere mare și oferta limitată, cel care suferă este clientul. Sunt convinsă că există și oferte dar trebuie luate din timp ori trebuie să fii flexibil cu datele și uneori e mai complicat de aliniat dacă nu ai un job flexibil.

Ads

Cât despre Italia, ofertele pentru 25 Aprilie au început să curgă de acum 2 luni, iar în preajma Crăciunului deja apăreau ofertele de Paști. Pentru sezonul de vară sunt hoteluri rezervate de americani cu 5-6 luni înainte."

"Am căutat și eu zile în șir o cazare cu preț decent la Amsterdam, nimic sub 250 euro. Te apucă disperarea!"

"Dar noi dăm în Croația, în mai, 388 euro pe 6 nopți (2 adulți + un copil) în camping, la căsuțe. Folosim google maps pt găsit campinguri.

Dar suntem în afară sezonului turistic și am beneficiat și de oferta early booking."

"nu există prețuri mici la cabane/ campinguri în Norvegia din păcate. Țară este superbă, am vizitat-o de două ori cu camperul și chiar am fost curioasă să întreb cât costă o căsuță. Erau prețuri mari, în jur de 100 pe noapte."

"Campingurile nu le găsești pe platforme că Booking ori Airbnb. Dar nici nu e nevoie să mergi la fața locului și să bați la ușile localnicilor sau să te prezinți în camping fără rezervare prealabilă. Cine alege să meargă cu cortul sau să stea în campinguri în bungalow ori alte variante o face că stil de viață și de cele mai multe ori este o alegere care nu are legătură cu faptul că este mai ieftin".

"Dacă reușești să faci investiția inițială, după ai cam rezolvat cu vacanțele. Noi plecăm vara câte 3 luni cu camperul și costurile ajung aproximativ cât o vacanță de 10 zile iarnă în Maldive".