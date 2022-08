Populară în străinătate, cazarea la schimb începe să fie de interes și pentru români. Aceștia oferă apartamentele sau casele pe care le au pentru altele cu dotări similare, în zonele pe care le doresc să le viziteze.

Orice poate fi schimbat cu orice

Pe Facebook a fost creat un grup pentru persoanele interesate de aceste schimburi.

"Acesta este un grup pentru toți cei care vor să meargă în vacanțe, nu vor să plătească o avere, dar vor să încerce și ceva nou, pentru că vor sta în casele altora. Apartamente, vile, cabane, palate, yachturi, bărci, cabane orice poate fi schimbat cu orice.

Poate fi un schimb în România, unul între România sau orice altă zona din lume sau unul între zone diferite din lume.

Românii sunt peste tot și merg peste tot. Și se ajută unii pe alții.

Vă rog să va oferiți sprijin, să fiți cinstiți unii cu alții, să lăsați curat în urmă voastră (ca la voi acasă). Cei care ne dezamăgesc vor fi eliminați din grup.

În urmă oricărui schimb, ambele gazde vor da feedback, astfel încât grupul să știe, pe viitor, dacă este ok să facă schimb sau nu cu respectivele gazde. Vom ține o evidență a calificativelor pozitive și negative, pentru că informațiile se mai pierd pe facebook.

Cine cere schimb e rugat să specifice perioada, locația, nr camere, facilități și să pună și o poză, două. Cine răspunde, la fel", se precizează în descrierea grupului.

Ce oferă și ce caută românii

Mulți dintre cei care locuiesc la mare caută apartamente la schimb la munte, și invers, însă anunțurile sunt diverse.

"Dacă sunteți interesați de o vizită în Cluj Napoca, ofer la schimb un apartament cu 2 camere complet mobilat și utilat, aproape de centrul orașului. Mă interesează locații la mare și la munte. PS: Parcare subterană, netflix, isney. Condițiile sunt de cea mai bună calitate. "

"Ofer cazare apartament cu 2 camere etj 1, la mare, satul de vacanță Mamaia, Constanța începând cu dată de 27 august 1 septembrie la schimb cu 2 camere cu privire la munte!"

"Căutăm cazare la mare în perioada 29.08-05.09, 2 Adulți și fetița noastră de 3 anișori, oferim cazare la casă, în zona Mureș, către Toplița, zona Montană, casă noastră este formată din 4 camere, baie, bucătărie, curte mare, utilată cu tot ce este necesar, vă putem arăta împrejurimile, tradiții și tot ce ține de zona noastră, lângă casa noastră, avem și un centru cultural pt copii unde cei mici ai Dvs se pot juca întreaga zi, dacă sunt persoane interesate aștept mesaj privat, oferim și așteptăm maximă seriozitate!"

"Ofer cazare la schimb în Stațiunea Mamaia, apartament 2 camere complet mobilat/utilat, capacitate 4 adulți, locația este pet friendly în cazul în care doriți să va aduceți și prietenul patruped, vedere superbă la Marea Neagră și la Lacul Siutghiol, disponibil oricând după 15 08 2022. Caut la schimb cazare într-o zona de munte pt 4 persoane undeva prin septembrie sau octombrie."

"Încă un schimb reușit datorită acestui grup. Decizia de a ne alătura a fost una foarte bună. Am avut parte doar de experiențe minunate. Am fost la Sighișoara, la doamna Juliana și am avut parte de câteva zile de vacanță în condiții excelente.

Gazdă primitoare, apartament foarte frumos și bine localizat într-o zonă liniștită, parcare și tot confortul.

Mulțumim doamnei Juliana și o așteptăm cu drag, și cu altă ocazie, la Constanța sau Mamaia."

"Ofer la schimb apartament 2 camere în Mamaia Nord, ideal familie sau două cupluri.

Apartamentul este complet utilat și mobilat, etaj 1 din 4, într-o zona liniștită,la o distanță de 5 minute de mare. Suntem o familie de 4 persoane și ne dorim câteva zile în natură!"

"Locuim în Iași, la 500 m de Palas Mall, avem de "schimbat" un apartament la vila, 2 dormitoare plus living, dorim să vizităm România, suntem persoane serioase și curate și ne dorim schimburi cu oameni cu aceleași calități."

"Deținem și oferim la schimb apartament la intrarea în Delta Dunării, Tulcea. Capacitatea de 4 pers. Apartamentul este situat pe faleză, în mijlocul orașului. Ești aproape de orice. În cazul în care dorești să vizitezi minunată noastră Deltă, te așteptăm cu drag!

Noi dorim oriunde și oricând.

Nu dorim ceva anume, dar preferăm o cazare la casă și nu ap. Suntem 2 adulți cu 2 copii (7 și 10ani) plus un bichon de 3,8kg (promitem că este cuminte, domnișoară manierată, nu strică și nu face în casă)."

"Căutăm cazare în Eforie Nord, pentru 4 adulți și 2 copii (3 camere) în perioada 27 august-3 septembrie. Oferim cazare la schimb la casă în Bușteni în orice perioadă stabilită de comun acord."

"Am avut parte de 3 zile frumoase la Sinaia în apartamentul pus la dispoziție de doamna Carmen. Apartamentul este spațios, modern, dotat cu tot ce este nevoie și are o vedere spectaculoasă. Îi mulțumim încă o dată și o așteaptăm cu drag la Turda."

"Locuiesc în Bruxelles într-un apartament cu trei dormitoare și mi-aș dori să ofer cazare la schimb pt 1-3 săptămâni în luna Iulie sau August 2023, în România (București, Focșani, la munte și/sau la mare)."

"Căutăm cazare la mare 2-3 nopți în intervalul 19-26 august, suntem 2 adulți cu 4 copii (15 ani, 6 ani, 5 ani și 2 ani) vom veni cu rulotă, avem nevoie de spațiu de parcare și dacă nu ne înțelegem pentru cazare măcar undeva unde să putem parca și să fie în siguranță și să avem acces la curent și o baie.

Oferim la schimb cazare în zona Cheile Nerei- Cascadă Bigar- Morile de Apă de la Rudaria.

Dispunem de o proprietate de 5500m2 cu casă (6 dormitoare, 3 băi, bucătărie și sufragerie, balcon și terasă) tiroliana, Fileu de volei, loc de foc, grătar, căsuța în copac cu tobogan, hamac, leagăne, șezlonguri și Răul Nera peste drum de noi. Schimbul nu trebuie să fie în același timp."

"Ofer cazare la mare, prima linie la mare, studio pentru 2 adulți și eventual 2 copii, în perioada 1-15 Septembrie, pentru 6-7 zile în această perioadă.

Doresc cazare la schimb în Predeal sau la Rânca în perioada iernii, nu de sărbători, poate fi în ianuarie sau februarie."

"Suntem o familie cu 3 copii și oferim în schimb apartament cu 3 camere (103mp) la poalele muntelui Pietricica din Piatră Neamț, o locație superbă de munte. Nu contează locația pt schimb."

