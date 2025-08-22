Cum îți crești capacitatea de cazare fără renovări: avantajele paturilor pliante în hoteluri și pensiuni

Advertorial
Vineri, 22 August 2025, ora 18:15
378 citiri
Cum îți crești capacitatea de cazare fără renovări: avantajele paturilor pliante în hoteluri și pensiuni
FOTO: maxinovafurniture.ro

Te-ai confruntat vreodată cu situația în care ai avut cereri de rezervare, dar nu aveai destule locuri disponibile? Sau poate că ai pierdut clienți pentru că nu puteai acomoda grupuri mai mari? Gestionarea eficientă a spațiului a devenit o provocare constantă pentru managerii de hoteluri și pensiuni. Cerințele fluctuează în funcție de sezon, evenimente sau grupuri neașteptate, iar oaspeții se așteaptă la confort fără compromisuri.

De ce să alegi paturi pliante pentru hotel sau pensiune

Mulți administratori caută soluții să acomodeze mai mulți vizitatori rapid, fără să modifice structura camerelor și fără investiții costisitoare în renovări. Paturile pliante oferă o opțiune practică pentru creșterea capacității de cazare, fără să afecteze aspectul sau funcționalitatea spațiului. Multe unități de cazare apelează la magazine de mobilă online pentru a găsi soluții rapide și eficiente.

Mărești rapid numărul de locuri disponibile

Un pat pliant îți permite să transformi orice cameră într-un spațiu cu mai multe opțiuni de cazare, fără amenajări suplimentare. Dacă sosește un grup mai mare sau apar cereri neprevăzute, adaugi rapid patul, iar când se eliberează camera, îl retragi cu ușurință. Astfel, răspunzi imediat solicitărilor fără să aglomerezi permanent camera.

Optimizezi spațiul în camere mici

În camerele compacte, fiecare obiect trebuie să contribuie la utilitate. Paturile pliante economisesc spațiu: le introduci doar la nevoie și le depozitezi după dulapuri sau în spațiile de depozitare. Dacă ai un living folosit ocazional pentru dormit, această soluție îl menține funcțional.

Reduci cheltuielile comparativ cu renovările

Investiția în astfel de paturi este mult mai redusă decât reconfigurarea camerelor sau achiziția unor paturi masive. Modelele cu structură metalică, echipate cu saltele ortopedice, oferă durabilitate pe termen lung.

Asiguri gestionarea ușoară pentru personal

Modelele moderne se pliază ușor și se pot muta rapid, mulțumită roților sau structurii compacte. Personalul pregătește camerele fără efort și economisește timp la schimbarea configurațiilor.

Cum alegi paturi pliante potrivite pentru unitatea ta

Alegerea corectă ține atât de confortul oaspeților, cât și de gestionarea eficientă a spațiului.

Materiale și rezistență - optează pentru cadre metalice robuste. Acestea fac față utilizării repetate, fără să se deterioreze rapid. Paturile pliabile cu structură întărită rezistă în hoteluri cu trafic intens.

Nivelul de confort al saltelei - o saltea ortopedică previne durerile de spate și ajută la un somn odihnitor, chiar dacă patul se folosește zilnic. Căutarea unei saltele de calitate poate fi făcută eficient online, unde găsești descrieri detaliate și recenzii.

Dimensiuni și ușurința integrării - analizează înălțimea și lățimea patului pliat. Într-o cameră single, un pat de perete rămâne aproape invizibil când nu îl folosești. În camere de familie, modelele mai mari pot acomoda ușor un copil sau un adult suplimentar.

Aspectul vizual - alege paturi cu tapițerie sau finisaje care se potrivesc cu mobilierul existent. Un cadru modern, tăblii simple sau texturi neutre completează orice stil: clasic, minimalist sau contemporan.

Pași pentru implementarea paturilor pliante

Adoptă o strategie clară pentru integrarea acestor paturi:

  • analizează camerele și stabilește locațiile optime: identifică spațiile unde poți adăuga rapid paturi pliante fără să suprasoliciti camera. Folosește nișe, zone de lângă dulapuri sau spații de depozitare accesibile pentru personal;
  • instruiește echipa pentru manipulare și întreținere: asigură-te că personalul cunoaște modul corect de deschidere, pliere și mutare. O scurtă instruire ajută la prevenirea accidentelor și la păstrarea standardelor de curățenie;
  • menține igiena și aspectul îngrijit: utilizează huse lavabile și protecții pentru saltele. Aerisește periodic saltelele și verifică cadrul metalic pentru uzură. Dacă sesizezi probleme, înlocuiește componentele la timp.

Beneficiile pe termen lung

Crești numărul de rezervări fără investiții majore - obții locuri suplimentare pentru perioadele aglomerate și atragi mai mulți oaspeți, menținând un cost de operare scăzut.

Răspunzi rapid cerințelor speciale - adaptezi ușor camerele pentru grupuri, familii sau evenimente neprevăzute, fără să blochezi spațiul disponibil.

Primești aprecieri pentru flexibilitate - oaspeții observă că le oferi opțiuni flexibile de cazare. Rezultatul: recenzii mai bune și un scor mai mare la feedback.

Adaptezi serviciile la cerințe sezoniere - sălile de conferință sau spațiile comune pot deveni temporar zone de cazare pentru evenimente speciale. Astfel, folosești fiecare spațiu la potențial maxim.

Criterii pentru achiziția online

Când comanzi online, verifică:

  • garanția oferită și condițiile de returnare;
  • opțiunile de livrare și montaj;
  • recenziile altor clienți din industria hotelieră;
  • suportul tehnic oferit de furnizor.

Multe magazine online oferă transport în toată România și posibilitatea de cumpărare în rate, facilitând investiția pentru hotelurile și pensiunile care vor să își modernizeze rapid capacitatea de cazare.

Transformă-ți unitatea de cazare într-un spațiu cu adevărat flexibil! Nu mai pierde clienți din cauza lipsei de locuri – investește astăzi în paturi pliante de calitate și bucură-te de rezervări sporite și oaspeți mulțumiți pe tot parcursul anului.

Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat vineri în dezbatere un proiect pentru actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din...
Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, 22 august 2025, că au fost alocaţi bani, în regim de urgenţă, pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului....
#cazare, #capacitate cazare, #hotel, #pensiune , #stiri afaceri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
a1.ro
Traian Basescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul presedinte
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
  2. Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
  3. Pașapoartele temporare românești vor avea din toamnă un nou nivel de securitate
  4. Google prezintă Pixel Watch 4: mai luminos, mai sigur și mai ușor de reparat
  5. 8 destinații de business ale containerelor: idei de afaceri
  6. Cum îți crești capacitatea de cazare fără renovări: avantajele paturilor pliante în hoteluri și pensiuni
  7. Programul Rabla 2025 va oferi vouchere de 18.500 de lei pentru mașini electrice și de 10.000 de lei pentru cele clasice. Ce valoare maximă pot avea mașinile, pentru a primi tichetul
  8. Jeep readuce pe piață un nume legendar din istoria mărcii. Când va fi lansat și cu ce specificații urmează să iasă pe piață noul SUV
  9. Piața de marketing și comunicare din 2025: De ce devine indispensabilă o agenție specializată în producție și tipar?
  10. 9 tendințe de marketing pe care trebuie să le urmărești în această toamnă