După un drum de 12 ore, o familie de români s-a trezit fără cazare. "Rezervare făcută în februarie, plătit în aprilie"

Suntem în plin sezon estival, iar românii își împărtășesc experiențele din vacanță în mediul online. Unii se laudă cu peisaje de vis sau delicii culinare, alții sunt nemulțumiți de prețuri sau de cazare.

O româncă a relatat cum a rămas fără cazare, în Franța, deși făcuse rezervarea de la începutul anului și o și achitase.

"Au considerat că nu mai venim"

"Pentru a nu păți și alții că noi relatez aici: rezervare făcută în februarie, plătit în aprilie, ieri ajungem la "Apartament entierement refait a neut a 150 m de la plage"- Narbonne Franța și surpriză, administratorii nu mai sunt acolo să ne dea cheile.

Sunăm de pe numărul arondat la booking - nu răspund, sunăm de pe alt număr- răspund, dar nu vorbesc engleză și să le dăm mesaj pe WhatsApp. Tot pe WhatsApp anunțasem că ajungem în 15 minute, dar fără răspuns. Ne răspund prin mesaje- "Nu suntem acolo, check in era între 4 -5 pm. V-am trimis mesaje pe mail dacă doriți prosoape și cearșafuri (asta altă prostie, cazare fără cearșafuri) și nu am răspuns la mesajele lor de pe mail și ei au considerat că nu mai venim."

Dar banii i-au luat. Iar noi, după 12 h de condus a trebuit să căutăm altă cazare. Booking a luat legătura cu ei și nu doresc restituirea banilor. Evitați această cazare", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself, de pe Facebook.

"P.S Booking ne-a restituit 4.5 €- SENZAȚIONAL", a adăugat autoarea postării.

"De 5-6 ani nu mai am probleme, cu această abordare"

În comentarii, unii au relatat experiențe asemănătoarea, alții au ecxplicat ce soluții au găsit pentru a le evita.

"Eu am învățat o chestie tot dintr-o experiență asemănătoare: Întotdeauna întru în legătură prin mesaj booking/ airbnb și WhatsApp cu două -trei zile înainte să fac checkin-ul. Indiferent dacă știu ora la care ajung sau nu, testez apele, cum se spune “hi, nice to meet, thank you for accommodating us, can you please share the cheking process, house rules, or other information you think I may need to know + alte lucruri dacă mai sunt“.

Deja de minim 5-6 ani nu mai am probleme cu această abordare. Sper că ajută pe cineva".

"Este cea mai înțeleaptă abordare"

Reprezentantul unei firme din domeniu confirmă că soluția relatată este cea mia bună.

"Ca firmă care administrează apartamente în regim hotelier, vă confirm că este cea mai înțeleaptă abordare. Numărul de turiști care ajung la 1-2 noaptea la locație și sună ca să întrebe cum se pot caza, deși au primit pe platforma Booking toate detaliile necesare pentru check-în, este de neacceptat.

În al doilea rând, legislația din anumite țări obligă unitățile de cazare să solicite pașapoartele turiștilor înainte de check-in. Unitățile de cazare au tot dreptul să anuleze rezervarea dacă aceste detalii nu au fost oferite din timp."

"Cel mai bine e să evitați apartamentele persoanelor fizice. Căutați cazări la hotel, pensiuni, campinguri. Și de preferat cu plata la destinație, pot exista astfel de întâmplări și pierzi și banii și îți strică și vacanța."

"În Franța, pe Coasta de azur, la ditamai vila care a costat ceva, tot așa, fără cearceafuri și prosoape . Le voiai, contra cost. Plus am făcut curat de nici acasă nu am făcut vreodată așa temeinic."

"Nu mai închiriez cât trăiesc de la persoane fizice în Franța"

"Am pățit și noi ceva de genu' în Franța. Tot prin Booking. Sunt sub orice critică. Nu mai închiriez cât trăiesc de la persoane fizice în Franța, doar hoteluri. Iar dacă ai vedea ce recenzii lasă francezii când sunt turiști...zici că doar în hoteluri de 7 stele trăiesc. Și la ei..."

"Oricât de absurd ar părea, ei scriu negru pe alb că check-in îl fac doar între 16 și 17 și că, dacă nu poți ajunge, să anulezi. Habar n-am de ce e doar acest interval, dar e foarte clar precizat pe booking. Tot pe booking, proprietarii scriu clar că lenjeria și prosoapele fie le aduci de acasă, fie le închiriezi cu 10 euro/persoană. Pe de altă parte, ar trebui să le faceți un review, că sunt cam puține, poate de aici scorul mare."

"La ora 5 dimineața dădeam cu aspiratorul și ștergeam praful"

"Cazare cu prosoape și lenjerii contra cost am întâlnit-o și noi în Franța. La aceeași cazare, la ora 5 dimineața, înainte de a pleca spre România, dădeam cu aspiratorul și ștergeam praful, pentru că ne au transmis că ne iau 50 euro de pe card dacă nu aspirăm în tot apartamentul. Nu las niciodată vase în chiuvetă, gunoi nedus etc... Dar a fost prima dată când am dat cu aspiratorul. Se întâmpla pe undeva pe lângă Chambord."

