Eforie Sud și Eforie Nord – Cele mai bune stațiuni pentru vacanțe de familie

Oricine face o vacanță la Eforie Sud sau Eforie Nord, visează să se bucure de mare, să înoate, să aibă parte de priveliști de neuitat. Aceste stațiuni sunt frumoase și mai puțin aglomerate. Aici te poți bucura într-adevăr de infinitatea mării, de zgomotul melodios al valurilor, timp în care stai întins pe șezlong, pe plajă.

Scăldatul în mare este o mare plăcere și este foarte util pentru organism. Efectul valurilor asupra corpului este asemănător unui masaj sănătos, iar prin înot îți pui corpul în mișcare.

Apa de mare are un efect benefic asupra organismului datorită compoziției sale de minerale speciale, care întăresc sistemul imunitar al organismului și mențin echilibrul hormonal. De asemenea, apa de mare crește rezistența pielii, o face mai netedă, îmbunătățește procesele metabolice și are efect benefic asupra circulației sângelui.

Te gândești să-ți petreci vacanța de vară pe plajă în Eforie? Nu mai aștepta, găsește oportunități de cazare Eforie Sud unde cordialitatea și ospitalitatea au atras întotdeauna atenția turiștilor din țară și din străinătate. Poți alege hotel, pensiune, vilă care au facilități interesante și pentru familiile cu copii.

Eforie Nord – oferă recreere și o vacanță minunată la mare

Aceasta este una dintre cele mai populare destinații pentru vacanțele de vară la mare, pentru că are plaja largă, nisipoasă și frumoase zone de promenadă. Stațiunea este amplasată pe malul lacului Techirghiol, care are apa sărată, puternic hipertonă. Aici poți combina relaxarea pe plajă cu tratamentele cu nămol sapropelic, ce este util în reducerea simptomelor multor afecțiuni. Românii vin la mare și pentru proprietățile curative ale nămolului, nu doar pentru relaxare, acțiunea razelor solare asupra corpului și scăldatul în mare.

Bronzul pe marginea apei este sănătos, se obține vitamina D care întărește oasele și menține sănătatea inimii și a creierului.

Eforie Nord este o stațiune faimoasă la Marea Neagră și are peisaje frumoase. Ea este considerată un loc potrivit de odihnă pentru acei oameni care s-au săturat de zgomot și aglomerație. Plaja nisipoasă are și scoici mici, apa la țărm se încălzește rapid, iar în general stațiunea este ideală pentru relaxare alături de copii. În acest an sunt oferte speciale de cazare Eforie Nord la hoteluri de 2 și 3 stele. Acestea au camere elegante, confortabile, cu toate facilitățile. Stațiunea este considerată accesibilă tuturor, pentru că poți găsi un preț de cazare convenabil.

Eforie Sud – o stațiune care te face mai relaxat și mai fericit

Dacă îți dorești o vacanță la mare într-o stațiune liniștită, alege Eforie Sud. Aceasta este la 12 km de Constanța și în general preferată de familiile cu copii. Plaja stațiunii este frumoasă, se întinde pe o distanță de 2 km, iar atmosfera aici îți poate oferi o stare bună de spirit.

Stațiunea se remarcă și prin ofertele de cazare, ce sunt apreciate de turiști în acest an. Aici vin în special familii cu copii, pentru a se bucura de mare și a se odihni. Eforie Sud își întâmpină turiștii cu plaja largă de nisip și multe hoteluri elegante, situate pe prima linie de țărm. Ofertele de cazare Eforie Sud din 2022 sunt accesibile din puncte de vedere preț-calitate.

Aerul de aici este tămăduitor, te face să te simți mai senin și în același timp plin de energie. Sunetul valurilor mării favorizează eliberarea de serotonină și dopamină, iar asta îți va crea un sentiment de fericire.

Plaja la Eforie Sud este frumoasă, iar nisipul perfect pentru a te distra alături de copii, pentru a construi castele din nisip, decorate cu scoici. Nisipul are și el săruri minerale și este un exfoliant perfect pentru picioare. Plimbările pe plajă, pe nisipul umed și prin apa de mare îți va face bine la tălpile picioarelor și îți va promova micro circulația.

Vacanța de vară la Eforie Sud va fi una liniștită, deci este o alegere grozavă pentru acest an.

