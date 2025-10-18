Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 10:48
Explozie bloc Rahova, București - FOTO Hepta

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere şi că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin.

El precizează că echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozie.

”Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova. A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur. Pentru orice nevoie de ajutor, informaţii sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunaţi pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă.

Conform situaţiei actualizate, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic. 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici, sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin.

De asemenea, echipele au desfăşurat 200 de şedinţe de consiliere psihologică, 3 familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute, iar la linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informaţii şi îndrumare.

”Echipele PMB şi DGASMB evaluează în continuare locuinţele afectate pentru a identifica nevoile şi a oferi soluţii rapide şi personalizate. Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical şi ajutor logistic pentru refacerea documentelor şi bunurilor esenţiale. Mulţumesc colegilor din DGASMB, partenerilor instituţionali şi organizaţiilor implicate – Habitat for Humanity România, World Vision România, Crucea Roşie Română şi Asociaţia Salvaţi Copiii – pentru sprijinul concret oferit oamenilor afectaţi: cazare, consiliere, acces la medicamente şi îndrumare. Rămânem prezenţi. Vom fi în teren atât timp cât este nevoie. Oamenii trebuie să ştie că nu sunt singuri şi că sprijinul continuă până când fiecare familie îşi va recăpăta siguranţa şi stabilitatea”, subliniază Bujduveanu.

