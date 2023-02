888 anunță noii ambasadori de brand în România: Răzvan și Dani

Celebrii prezentatori ai celui mai longeviv matinal TV din România, Răzvan Simion și Dani Oțil, sunt noii ambasadori de brand ai 888, una dintre cele mai importante companii de pariuri și jocuri de casino online din lume, prezentă pe piața internațională de gambling încă din anul 1997.

Noul parteneriat dintre 888casino și cei doi prezentatori ai matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, care rulează la Antena 1 încă din 2008, vizează promovarea unor valori comune și are ca obiectiv principal promovarea distracției de cea mai bună calitate în cadrul unui mediu 100% sigur și legal.

888 a împlinit 25 de ani de activitate în anul 2022, ocazie cu care a lansat prima sa campanie globală de brand, unind mărcile 888Poker, 888Casino și 888Sport sub un singur slogan, Made to Play. Misiunea campaniei Made to Play este aceea de a crea momente de neegalat, care întăresc concentrarea echipei 888 pe crearea celor mai bune experiențe în materie de pariuri și jocuri de cazino din întreaga lume. Conceptul Made to Play subliniază faptul că brandul 888 este creat în primul rând pentru distracție responsabilă, în 100% siguranță și legalitate.

"Neatza cu Răzvan și Dani" este o poveste de mare succes creionată de doi prieteni din copilărie, născuți în același an (1980) și aceeași lună (august). Matinalul de la Antena 1 se difuzează de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00, și integrează o serie de rubrici precum make-up, travel, healthy lifestyle, cooking, numerologie, educație financiară sau diverse experimente. Desigur, în platou sunt invitate o mulțime de vedete din showbizul autohton, iar cele mai noi știri sunt prezentate și discutate alături de specialiști din diverse domenii.

Dani Oțil, mereu pregătit pentru orice provocare:

"Sunt încântat să anunț parteneriatul cu 888, un brand care a setat standardele în materie de jocuri online, oferind o experiență care se definește nu doar prin entuziasmul jocului în sine, ci și prin siguranță și responsabilitate. Acestea sunt câteva dintre valorile în care mă regăsesc, atât ca om de media, cât și ca sportiv de performanță."

Răzvan Simion, despre noul parteneriat cu 888:

"Responsabilitatea și corectitudinea sunt cele două valori ale brandului 888 care m-au făcut să accept cu entuziasm acest parteneriat. Așa că, același duo, tot împreună, Răzvan și Dani, în cea mai nouă campanie semnată de 888, Made to Play. Stați cu ochii pe noi!"

Amit Berkovich VP, Head of Poker la 888:

"Sunt foarte încântat să le urez bun venit lui Razvan și Dani în familia 888 în calitate de Ambasadori ai Brandului 888 în România. După lansarea strategiei noastre principale de brand Made to Play, acest parteneriat este un exemplu perfect de combinare a valorilor noastre esențiale cu brandurile 888 și ambasadori extraordinari. Autenticitatea, integritatea și entuziasmul pe care 888 le oferă jucătorilor se reflectă exact în ceea ce aduc Razvan și Dani. Cei doi cunoscuți prezentatori TV se potrivesc perfect cu valorile noastre, iar acest lucru reprezintă o colaborare excelentă pentru brandul 888. Acest parteneriat este, cu siguranță, unul fantastic și un start cât se poate de interesant pentru noul an."

