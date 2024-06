I-a cedat inima de bucurie. Un bărbat s-a prăbușit brusc la pământ după ce a câștigat milioane de euro într-un cazinou VIDEO

Un bărbat din Singapore a fost la doar un pas de moarte după ce a câștigat o sumă uriașă într-un cazinou.

Bărbatul a suferit un infarct la scurt timp după ce a câștigat 3 milioane de euro.

Oamenii îngroziți s-au adunat lângă el, în timp ce unii s-au grăbit să îl ajute pe bărbatul întins pe podea, înconjurat de ceea ce păreau a fi jetoane de joc, potrivit antena3.ro

Bărbatul a fost internat de urgență în spital și, potrivit medicilor, starea lui de sănătate este stabilă. Inițial, în mediul online a apărut informația că acesta ar fi murit.

”Bărbatul care a câştigat a căzut inconștient în cazinou, dar este în viață și se recuperează”, au transmis și reprezentanții cazinoului.

Momentul în care bărbatul s-a prăbușit pe podeaua cazinoului Marina Bay Sands a fost filmat şi a ajuns viral pe reţelele de socializare.

Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.

A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG