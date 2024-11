Cazinou online Winboss din România: Povestea de succes și extindere internațională

Cazinoul online Winboss a devenit o parte importantă a pieței jocurilor de noroc din România, oferind jucătorilor săi nu doar o gamă largă de jocuri, ci și securitate și o abordare profesională. Datorită managementului competent și expansiunii strategice, Winboss Casino s-a extins dincolo de piața din România, continuând să câștige popularitate în rândul jucătorilor. Să aruncăm o privire mai atentă asupra activității și istoriei dezvoltării sale.

Istoric și informații juridice

Winboss are o bază legală de încredere și operațiuni transparente. Societatea a fost infiintata in anul 2015 sub denumirea WIN BOSS SRL, cu numarul de inregistrare in Registrul Comertului J40/6789/2015 si codul fiscal 34612934. Sediul social al societatii este situat in Bucuresti, Sector 1, str. George Enescu, nr. 36-42, etajele 1 si 2, comert. 2.

Activitatea principală a Winboss este codul CAEN 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri. Cazinoul a primit o licență de organizare a aparatelor de joc Nr. RO3242L001368 de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) la 1 august 2015. Licența este valabilă până la 31.07.2025, după care poate fi prelungită cu încă 10 ani. Acest lucru confirmă angajamentul pe termen lung al Winboss față de clienții și partenerii săi.

Extindere pe piața ucraineană

Începând cu anul 2021, compania și-a extins activitățile pe piața ucraineană, primind licența KRAIL nr. 678 din 25.10.2021. Această extindere a permis Winboss să deschidă cea mai mare sală de jocuri de noroc din centrul istoric al Odessei, pe strada Richelievska nr. 1, 59. Proprietarul companiei este omul de afaceri ucrainean Bohdan Zirin, care sprijină activ dezvoltarea companiei atât în România, cât și în străinătate.

Ads

Datorită acestei dezvoltări internaționale, Winboss își demonstrează dorința de a-și extinde audiența și de a-și consolida prezența pe noi piețe.

Camere de slot și alte locații Winboss

Winboss are mai multe săli de jocuri atât în România, cât și în Ucraina, ceea ce permite jucătorilor din diferite regiuni să se bucure de serviciile companiei. Această locație strategică oferă acces larg la serviciile de cazinou care mențin un nivel ridicat de servicii în fiecare locație.

Ucraina

- Odesa, strada Ryshelievska, nr 59 - sala de jocuri

România

- Bucuresti, Sector 2, Strada Ștefan cel Mare, Nr. 240, etaj 1, bloc 59 - sala de jocuri

- Bucuresti, Sector 1, str. George Enescu, Nr. 36-42, etaj 1 - sala de jocuri

- Sibiu, Bulevardul Mihai Vityazu, Nr. 3, etaj 1, jud. Sibiu - sala de jocuri

- Bucuresti, Sector 3, Piața Alba Iulia, Nr 2, Sectiunile II+III, Etaj 1, Complex UNIRII, Bloc I 1 - sala de jocuri

- Vaslui, Strada Ștefan cel Mare, Nr 59, județul Vaslui - sală de jocuri

- Bucuresti, sector 6, bulevardul Juliana Manu, nr 67, etaj 1, bloc 6 - sala de jocuri

Ads

Sortiment de jocuri și bonusuri

Winboss oferă o gamă largă de divertisment, inclusiv:

- Sloturi: sloturi clasice și video dezvoltate de producători de top.

- Jocuri de masă: Blackjack, Ruletă și Poker.

- Cazinou live: Jucătorii pot experimenta atmosfera unui cazinou real cu dealeri live.

Jucătorii noi pot profita de bonusurile de bun venit, iar utilizatorii obișnuiți pot profita de promoțiile și turneele regulate.

Siguranță și responsabilitate

Winboss acordă o mare atenție securității și susține politica de joc responsabil. Cazinoul folosește tehnologii moderne pentru a proteja datele personale și tranzacțiile financiare.

Rezumat

Winboss este un cazinou care se dezvoltă dinamic atât pe piața românească, cât și pe cea internațională. Datorită calității înalte a serviciilor, securității și expansiunii strategice, Winboss continuă să câștige încredere în rândul jucătorilor și să își consolideze poziția.

Ads