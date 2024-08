Cazinourile din Australia care te vor impresiona

Australia este cunoscută pentru peisajele sale și cultura vibrantă. Țara găzduiește și unele dintre cele mai impresionante complexe de cazinouri din lume. Câteva destinații de top atrag milioane de vizitatori anual. Aceste complexe oferă mult mai mult decât simple jocuri de noroc. După ce vizitatorii le pășesc pragul, ele se transformă în centre de divertisment complete cu hoteluri de lux, restaurante de clasă mondială și o varietate de opțiuni de recreere și spectacole. Urmează să explorăm în detaliu aceste cazinouri excepționale. Reprezentând vârfurile industriei de divertisment din Australia, aceste complexe dispun de numeroase atracții și facilități care le fac destinații de neocolit pentru iubitorii de jocuri de noroc și divertisment. Poți trece rapid de la o rundă de Dice Roll demo la o activitate de relaxare complet diferită.

Crown Casino, Melbourne

Crown Casino din Melbourne este una dintre cele mai mari și mai prestigioase destinații de divertisment din Australia. A fost inaugurat în 1997, iar în prezent complexul oferă o gamă variată de activități și facilități. Milioane de vizitatori sunt atrași anual în Southbank, o zonă centrală din Melbourne, pe malul râului Yarra. În gama largă de jocuri de noroc vei găsi: peste 350 de mese pentru jocuri populare cum ar fi blackjack, ruletă, poker și baccarat; peste 2.500 de mașini de jocuri de tip slot; o cameră dedicată pokerului care găzduiește turnee regulate, inclusiv Australian Poker Championship (Aussie Millions).

Oferta de divertisment și evenimente se mândrește cu spectacole live, cinematografe, baruri și cluburi. Diverse spectacole, concerte și evenimente sportive sunt găzduite în incintă, iar experiențele cinematografice oferite sunt de ultimă generație. Viața de noapte este plină de prestigiu și eleganță. Cazarea se realizează în trei hoteluri de lux de 5 stele, situate în cadrul complexului. Peste 40 de opțiuni de dining, de la restaurante gourmet la cafenele casual și bufete, se regăsesc în complex.

Printre serviciile de relaxare, vizitatorii pot alege să meargă la Spa sau diverse buticuri și magazine de designer pentru shopping de lux. Aceste activități sunt toate realizate sub acoperișul Complexulul Crown Casino, renumit pentru designul său modern și opulent. Interiorul este decorat cu materiale de lux și opere de artă, creând o atmosferă elegantă și sofisticată. Totuși, clientela dorită este cea care conștientizează importanța jocului respomsabil. Acesta este promovat în cadrul cazinoului, oferind resurse pentru a ajuta jucătorii să gestioneze comportamentul de joc.

Crown Casino, Perth

Cunoscut sub numele de Crown Perth, ne îndreptăm acum atenția către unul dintre cele mai importante complexe de divertisment din Australia de Vest. Inaugurat în 1985 sub numele de Burswood Island Casino și rebranduit ca Crown Perth în 2012, complexul este ușor accesibil, fiind situat în apropierea centrului orașului Perth. Este situat pe malul estic al râului Swan, în suburbia Burswood din Perth. Peste 200 de mese pentru jocuri cum ar fi blackjack, ruletă, poker și baccarat sunt puse la dispoziția jucătorilor, alături de alte aproximativ 2.500 de mașini de jocuri de tip slot și o cameră dedicată pokerului care găzduiește turnee și jocuri cash.

Cele mai atractive opțiuni de divertisment sunt alcătuite din teatre și săli de spectacole și cinematografe. Crown Theatre găzduiește musicaluri, spectacole de comedie și concerte, iar filmele din cinematografe sunt cele mai recente. Selecția de baruri și cluburi de noapte este ideală pentru diverse gusturi și preferințe. Vizitatorii se pot caza într-unul dintre cele trei hoteluri de lux situate în cadrul complexului, oferind cazare de 5 stele. Peste 30 de opțiuni de dining, de la restaurante gourmet la cafenele casual și bufete, satisfac poftele culinare.

Designul său modern și sofisticat, cu interioare decorate elegant și facilități de lux care creează o atmosferă atractivă și confortabilă, l-au făcut să fie remarcat de publicul larg. În apropierea complexului vizitatorii vor găsi ”Kings Park and Botanic Garden”, unul dintre cele mai mari și mai frumoase parcuri urbane din lume, cu vederi panoramice asupra orașului.

The Star, Sydney

The Star Sydney este un complex de divertisment major situat în Pyrmont. Locația exactă este în cartierul central al orașului Sydney, Australia. Complexul a fost inaugurat în 1995 sub numele de Star City Casino. În 2011 a avut loc schimbarea de imagine. Pe malul vestic al Golfului Darling, în Pyrmont, jucătorii entuziasmați se pot bucura de o selecție de peste 140 de mese pentru jocuri cum ar fi blackjack, ruletă, poker și baccarat, aproximativ 1.500 de mașini de jocuri de tip slot și o cameră dedicată pokerului, cunoscută sub numele de The Star Poker Room, care găzduiește turnee și jocuri cash.

Cei care sunt în căutarea unei experiențe complete se pot bucura de varietatea de spectacole, concerte și evenimente speciale găzduite de The Star Event Centre. Persoanele nocturne vor fi entuziasmate să pășească în diversele baruri și cluburile de noapte din complex. Cazarea se ridică la un nivel complet superior. Aici se găsește ”The Darling”, hotelul de tip boutique de 5 stele, ”The Star Grand Hotel and Residences” care oferă camere și apartamente de lux și ”Astral Tower and Residences”, care oferă o cazare elegantă și spațioasă. Pe lângă aceste opțiuni de cazare de top, o gamă largă de opțiuni culinare, de la restaurante gourmet la cafenele casual, inclusiv Sokyo, BLACK Bar & Grill și Momofuku Seiobo, sunt accesibile vizitatorilor în cadrul complexului.

The Star, Gold Coast

Un alt complex de divertisment de top australian este The Star Gold Coast, situat în Broadbeach, pe Coasta de Aur din Queensland, Australia. Inaugurat în 1986 sub numele de Jupiters Hotel and Casino, The Star Gold Coast este situat în inima Broadbeach, una dintre cele mai populare zone turistice de pe Coasta de Aur. Sunt puse la dispoziție în jur de 70 de mese pentru jocuri, aproximativ 1.600 de mașini de jocuri de tip slot și o cameră dedicată pokerului, unde se desfășoară turnee și jocuri cash.

Restul opțiunilor de divertisment sunt găzduite în The Star Theatre, care găzduiește o varietate de spectacole, concerte și evenimente speciale. Printre opțiunile de noapte se regăsesc și barurile Atrium Bar și Nineteen at The Star. Cazarea e alcătuită din două hoteluri de lux, și anume The Star Grand și The Darling. Camerele și apartamentele sunt elegante, oferind experiențe exclusive și personalizate, la nivelul celor 5 stele. Restaurantele de top cele mai căutate sunt Kiyomi (bucătărie japoneză), Cucina Vivo (bucătărie italiană) și Garden Kitchen & Bar.

Concluzie

Cazinourile reprezintă vârfurile industriei de divertisment din Australia. Oferind mult mai mult decât simple oportunități de jocuri de noroc, destinațiile integrate în peisajul urban și cultural al orașelor aduc o combinație de eleganță, inovație și ospitalitate de clasă mondială. Fie că impresionează prin opulență și varietatea largă de jocuri și activități de divertisment, fie că sunt surprinzătoare din punct de vedere estetic datorită designului și arhitecturii, toate aceste complexe oferă experiențe sofisticate. Combinația de jocuri de noroc, opțiuni culinare de top și evenimente culturale de excepție generează o atmosferă relaxată care atrage turiști din întreaga lume.

