La aniversarea de 7 ani, Vlad Cazino oferă o mașină electrică, 7 ceasuri elvețiene și sute de alte premii

Una dintre cele mai active platforme de online casino licențiate în România, Vlad Cazino, a dat de curând startul campaniei promoționale care marchează 7 ani de activitate pe piața locală de jocuri de noroc pe internet.

Brand autohton creat exclusiv pentru românii pasionați de sloturi online, live casino și alte atracții de profil, Vlad Cazino oferă acum, prin tragere la sorți, o mașină electrică, 7 ceasuri elvețiene și sute de alte premii constând în bani extra și rotiri extra la jocurile găzduite pe vladcazino.ro și în aplicația de mobil dedicată.

Cazinoul online și-a obișnuit clienții cu numeroase astfel de campanii speciale, oferind de-a lungul timpului fel de fel de premii spectaculoase, inclusiv automobile sport, motociclete personalizate, vacanțe all-inclusive, pachete VIP pentru festival, gadgeturi de ultimă generație și chiar lingouri de aur!

De fiecare dată, sistemul vizează extra beneficii promoționale, dincolo de câștigurile standard posibile prin mecanismul sloturilor online și al celorlalte jocuri de tip casino.

Actuala campanie promoțională lansată cu ocazia aniversării a 7 ani de Vlad Cazino permite participarea până la data de 2 martie 2025, inclusiv. Jucătorii interesați de a intra în cursa pentru premii trebuie doar să opteze pentru promoție și apoi să realizeze cel puțin o depunere de 100 RON, bani de folosit după bunul plac în cazinou.

În fiecare săptămână, în zilele de marți, este organizată câte o extragere cu 78 de premii fiecare. Pe data de 3 martie este programată Marea Extragere Finală, în cadrul căreia se va afla numele norocosului posesor al unei mașini electrice dăruite de Vlad Cazino.

Cum se pot acumula tichete corespunzătoare șanselor de câștig

Sutele de premii pregătite în campania aniversară de 7 ani sunt acordate exclusiv prin tragere la sorți. Fiecare 100 RON depuși în cazinou de către jucătorii care au optat în prealabil pentru participare generează câte un tichet la extragerea aferentă săptămânii respective. Cu cât mai multe tichete se acumulează, cu atât există mai multe șanse de a câștiga. Numărul de tichete primite nu este limitat, însă Vlad Cazino recomandă depuneri rezonabile de bani, în spiritul jocului responsabil - virtute de bază în universul distracției la jocuri de noroc.

Este important de menționat că această promoție nu are un cost direct, în sensul că banii depuși de jucători pot fi utilizați la orice jocuri preferate, așa cum se întâmplă în mod curent. Pur și simplu, în această perioadă există șansa de a câștiga premii prin tragere la sorți, pe lângă eventualele câștiguri la sloturi video, jocuri de masă de cazinou cu dealer live, bingo și poker.

Vlad Cazino oferă și tichete adiționale, în timpul săptămânilor eligibile, pentru participarea la alte promoții. Astfel, se acordă 10% extra în tichete celor care învârt Roata lui Vlad de minimum 3 ori pe săptămână și 15% extra în tichete celor care joacă cel puțin 500 RON la jocurile exclusive selectate (Regal inferno, Hyper Joker Gold, Hyper Joker, Mummy Multiplier, Jungle Jamboree).

De asemenea, 25% extra în tichete primesc cei care ating nivelul Legendă și Zeu la Ordinul Nemuritorilor. Un beneficiu special există și în categoria avantajelor de bun venit: 25% extra tichete pentru jucătorii noi care depun pentru prima dată în timpul săptămânilor eligibile, atât timp cât valoarea primei depuneri este de minimum 100 RON.

Care sunt cele 78 de premii săptămânale la 7 ani de Vlad Cazino

Fondul de premiere la fiecare dintre cele 7 extrageri săptămânale cuprinde câte un ceas elvețian ediție limitată, 38 de premii constând în fonduri extra pentru jocuri de cazinou și 39 de premii constând în rotiri extra la sloturile Sugar Rush și Regal Inferno. Vedeta campaniei rămâne desigur marele premiu: mașină electrică de ultimă generație, acordată la extragerea finală.

Vlad Cazino s-a lansat în anul 2018 drept primul cazinou online românesc dezvoltat de un operator internațional de jocuri de noroc la distanță, Kindred Group. Compania a devenit un susținător activ al jocului responsabil, inclusiv în România.

Punând mereu în centrul atenției jucătorii, Kindred Group are printre principalele obiective eliminarea oricăror posibile probleme legate de jocurile de noroc. Sub titulatura „Împreună spre zero”, operatorul și-a asumat obiectivul de a atinge în viitorul apropiat ținta de zero încasări de la jucătorii cu risc de adicție.

Vlad Cazino susține permanent distracția echilibrată, online și offline, pentru experiențe cât mai plăcute pentru toți pasionații de gambling.

