Vlad Cazino aniversează 5 ani de activitate punând accent pe Jocul Responsabil

Te numești Vlad, ești vampir însetat de distracție, ai cel mai cool cazinou online românesc și aniversezi 5 ani de celebritate. Cum să marchezi momentul în stil șmecherific?

Mai tare decât o petrecere, îl chemi pe Florin Piersic Jr. să dea lecții de joc responsabil și ai asigurate experiențe epice de divertisment de calitate, mereu cu happy-end, nu doar la ceas aniversar, ci în fiecare zi.

Toată lumea este invitată la clasa VIP, iar de check-in se ocupă prietenul Cătălin Bordea, care de la stand-up comedy a trecut la vampire fun. Așa poate fi tradusă informația momentului, aceea că Vlad Cazino a împlinit 5 ani, iar campania pune accent pe jocul responsabil.

Platformă licențiată în România, Vlad Cazino este considerat primul cazino online autohton - nume românesc, proiect dedicat românilor, dar cu know-how importat de la grupul internațional Kindred Group, care operează cu succes mai multe branduri de succes pe piețele globale.

În cei 5 ani, Vlad Cazino s-a poziționat drept un aliat al divertismentului de top, la cele mai înalte cote, insistând pe calitate și originalitate. Pentru a oferi românilor experiențe de distracție cât mai echilibrate, Vlad Cazino nu a mizat doar pe dezvoltarea platformei de jocuri.

Astfel, pe lângă sutele de sloturi și jocurile de masă de cazino cu dealeri live, Vlad Cazino s-a implicat în inițiative de top în divertismentul offline, devenind partener la festivaluri de muzică și evenimente din zona de stand-up comedy. Au rezultat proiecte memorabile, inclusiv conținut unic precum primul roast battle între un personaj animat (vampirul Vlăduț, gazda cazinoului online) și un actor real (Cătălin Bordea), pe o scenă adevărată de stand-up comedy. De asemenea, s-au oferit mereu premii speciale în numeroase campanii promoționale.

Jocul responsabil, în prim-plan în noua campanie

Șmecheria vampirească este în permanentă dezvoltare, dar vine la pachet cu o abordare etică, echilibrată, responsabilă. Noi zicem că așa este cel mai cool! Drept consecință, Vlad Cazino a ales să se axeze și mai puternic pe jocul responsabil în cea mai recentă campanie de comunicare.

Populara platformă de cazino online, care permite jocul inclusiv pe mobil, printr-o aplicație dedicată, marchează astfel aniversarea de 5 ani într-un mod care validează perfect angajamentul său responsabil social.

Pe YouTube și pe rețelele de socializare pot fi urmărite episoade video și foto ale campaniei Vlad Cazino care transmis sfaturi cu privire la moderație, atenție, echilibru personal în abordarea formei de divertisment constituită de jocurile de noroc.

Florin Piersic Jr. și Cătălin Bordea, ambasadorii de brand

Știai că avem un nou partener de distracție? Vampirul Vlăduț a bătut palma cu Florin Piersic Jr., o alianță pro joc responsabil. Regizor de teatru și film, scenarist, actor și scriitor român, Florin Piersic Jr. își folosește statutul său de personalitate de încredere în spațiul public pentru a promova jocul responsabil alături de Vlad Cazino.

Din campania aniversară de 5 ani nu putea lipsi ambasadorul de brand Cătălin Bordea (fidel șmecheriei pe vampirie, care deja îi curge prin vene – noroc că Vlăduț are o dietă doar cu distracție!), unul dintre cei mai urmăriți actori de stand-up comedy în social media. Promisiunea Vlad Cazino: distracție în siguranță!

Pe platforma Vlad Cazino sunt disponibile în secțiunea Joc Responsabil o serie de instrumente pe care jucătorii le pot utiliza simplu pentru a rămâne mereu în deplin control al experienței plăcute la cazino online. Se poate testa profilul de jucător, se pot seta alerte de verificare a realității, precum și limite de depunere și de eventuale pierderi.

Utilizatorii au acces de asemenea la tool-uri care le permit să ia o pauză de la anumite tipuri de jocuri sau chiar să se autoexcludă pentru o perioadă de timp - 24 ore, 7 zile, 1 lună, 3 luni sau 6 luni. Se poate solicita ajutor și asistență în mod direct, contactând echipa de relații cu clienții de la Vlad Cazino.

Journey Toward Zero, inițiativa Kindred Group

Vampirul Vlăduț are origini internaționale din familie bună europeană și aplică și aici ce l-au învățat ai lui! Operatorul de jocuri de noroc online Kindred Group, care deține inclusiv brandul Vlad Cazino, derulează un proiect complex în sprijinul jocului responsabil, pe toate piețele unde este activ, deci și în România.

Inițiativa "Journey Toward Zero" presupune o sumă de acțiuni pentru a duce compania spre zero încasări din activități altfel decât responsabile realizate de utilizatorii platformelor sale.

Au fost create instrumente automate plus o echipă concentrată pe a identifica posibile comportamente de joc nerecomandate. Astfel, ori de câte ori este cazul, echipa Vlad Cazino acționează rapid pentru a fi evitate orice probleme legate de jocurile de noroc și pentru a păstra plăcută experiența tuturor jucătorilor.

Vlad Cazino face parte din Unibet (Germany) Limited, companie care deține Licența Clasa I nr. L1160657W000330 ONJN (01.09.2016 - 31.08.2026). Platforma www.vladcazino.ro se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani.

