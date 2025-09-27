"Elon Musk va fi pe insulă pe 6 decembrie (se mai întâmplă asta?)." Numele miliardarului, menționat în noile documente date publicității în cazul Epstein

Noi dosare predate anchetatorilor din Congres din moștenirea lui Jeffrey Epstein sugerează că infractorul sexual condamnat, în ultimii ani de viață, a avut legături cu fostul consilier al președintelui Donald Trump, Elon Musk.

Documentele, care au fost înmânate Comitetului de Supraveghere și Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanților și publicate vineri de democrații din comisie, vin ca răspuns la ancheta comisiei privind cazul Epstein, scrie Politico.

Numele lui Elon Musk a apărut în dosarele legate de Jeffrey Epstein, cu o referire la faptul că cel mai bogat om din lume ar fi putut vizita insula pedofilului. Acestea îl prezintă pe Musk ca un potențial vizitator al insulei lui Epstein, Little St James, pe 6 decembrie 2014 - la șase ani după ce Epstein a fost inclus pe lista infractorilor sexuali, scrie și Sky News.

Numele său apare în ceea ce pare a fi programul zilnic al lui Epstein, cu următoarea intrare: „Memento: Elon Musk va fi pe insulă pe 6 decembrie (se mai întâmplă asta?)”

În iunie, Musk a susținut că Donald Trump a apărut în dosarele referitoare la finanțatorul căzut în dizgrație și a susținut că administrația sa ascunde informații despre asocierea președintelui SUA cu Epstein.

Nu a oferit nicio dovadă pentru afirmația pe care a făcut-o pe X, iar ulterior se pare că a șters postările.

Sky News l-a contactat pe Musk pentru comentarii.

În dosarele date publicității, există și o mențiune referitoare la un prânz planificat cu Peter Thiel în noiembrie 2017. Există, de asemenea, o mențiune referitoare la un mic dejun planificat cu Steve Bannon pentru 17 februarie 2019.

Nu se sugerează că persoanele menționate în dosare erau la curent cu presupusa activitate criminală pentru care Epstein a fost ulterior arestat, precizează BBC.

Epstein s-a sinucis în celula sa din închisoarea din New York în august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

În 2008, Epstein a ajuns la o înțelegere cu procurorii după ce părinții unei fete de 14 ani au declarat poliției din Florida că Epstein le-a molestat fiica în casa sa din Palm Beach.

El a fost arestat din nou în iulie 2019 pentru acuzații de trafic sexual.

Sara Guerrero, purtătoare de cuvânt a democraților din Comisia de Supraveghere, a îndemnat-o pe procurorul general Pam Bondi să facă publice mai multe dosare legate de Epstein. „Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici și mai bogați oameni din lume. Fiecare document nou produs oferă informații noi în eforturile noastre de a face dreptate supraviețuitorilor și victimelor”, a spus ea.

