Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat

Peste 120 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate în săptămâna precedentă în județul Olt, iar unul dintre bolnavi a decedat, a anunțat joi, 25 septembrie 2025, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt, Gabriela Gogiu, care a menționat că față de aceeași perioadă a anului trecut numărul îmbolnăvirilor de COVID este de patru ori mai mare.

Reprezentantul DSP Olt a precizat că persoana care a decedat, infectată cu SARS-CoV-2, este un bărbat în vârstă de 85 de ani, dintr-o localitate rurală din apropierea municipiului Slatina, care suferea și de alte afecțiuni.

"În săptămâna 15 - 21 septembrie în județul Olt a fost confirmată infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în 124 de cazuri. Au fost internați opt pacienți și 116 persoane au fost izolate la domiciliu. În aceeași perioadă a anului trecut în județul Olt au fost depistate 31 de cazuri confirmate cu infecția SARS-CoV-2 și un deces", a informat Gabriela Gogiu.

Reprezentantul DSP Olt a mai precizat că în ziua precedentă în județul Olt au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

DSP Olt recomandă populației, pentru reducerea expunerii și transmiterii virusului, să evite contactul apropiat cu persoane care tușesc și au febră, cât și prezentarea la medic în caz de febră, tuse și respirație cu dificultate.

