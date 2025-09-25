Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:07
366 citiri
Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat
Laborator medical - FOTO Unsplash

Peste 120 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate în săptămâna precedentă în județul Olt, iar unul dintre bolnavi a decedat, a anunțat joi, 25 septembrie 2025, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt, Gabriela Gogiu, care a menționat că față de aceeași perioadă a anului trecut numărul îmbolnăvirilor de COVID este de patru ori mai mare.

Reprezentantul DSP Olt a precizat că persoana care a decedat, infectată cu SARS-CoV-2, este un bărbat în vârstă de 85 de ani, dintr-o localitate rurală din apropierea municipiului Slatina, care suferea și de alte afecțiuni.

"În săptămâna 15 - 21 septembrie în județul Olt a fost confirmată infectarea cu virusul SARS-CoV-2 în 124 de cazuri. Au fost internați opt pacienți și 116 persoane au fost izolate la domiciliu. În aceeași perioadă a anului trecut în județul Olt au fost depistate 31 de cazuri confirmate cu infecția SARS-CoV-2 și un deces", a informat Gabriela Gogiu.

Reprezentantul DSP Olt a mai precizat că în ziua precedentă în județul Olt au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

DSP Olt recomandă populației, pentru reducerea expunerii și transmiterii virusului, să evite contactul apropiat cu persoane care tușesc și au febră, cât și prezentarea la medic în caz de febră, tuse și respirație cu dificultate.

Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care...
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
Polonia a interzis politicienei pro-ruse din Republica Moldova Irina Vlah accesul pe teritoriul său timp de 5 ani, a anunțat joi, 25 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia,...
#cazuri covid Romania, #deces covid, #Olt, #DSP , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit "nota de plata"! 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
ObservatorNews.ro
O fabrica japoneza din Romania face diponibilizari colective. Peste 200 de oameni vor ramane fara loc de munca
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia

LIVE ÎN 01:30:22

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 1 oră şi 30 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O fabrică japoneză din România dă afară sute de oameni. Când încep concedierile
  2. Statul plătește și de 25 de ori mai puțin pe casele expropriate. Românii vizați riscă să rămână pe drumuri. Cum pot obține despăgubiri corecte
  3. Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat
  4. Greva foamei în fața sediului Ministerului Economiei. Liderul Sindicatului Liber "Navalistul" vrea să atragă astfel atenția asupra situației șantierului din Mangalia
  5. Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"
  6. Putin îi provoacă și pe americani. Bombardiere și avioane de vânătoare rusești au dat târcoale lângă Alaska. NORAD a trimis interceptoarele după ele VIDEO
  7. Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
  8. "Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
  9. Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
  10. Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria