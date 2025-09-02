Managerul Institutului „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid: „Avem un episod destul de serios acum”. Recomandări în contextul începerii școlilor

Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”, a declarat că deși actualul episod de infectări cu COVID-19 este unul „destul de serios”, nu sunt elemente care să susțină că agresivitatea virusului este una sporită, cele mai multe cazuri fiind ușoare.

„După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de conviețuire cu virusul SARS-CoV-2, conviețuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aș spune, destul de serios acum. Din fericire, nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită, că ne așteptăm să avem un procent important de cazuri, cum a fost la 'valul Delta'. Cele mai multe sunt cazuri ușoare”, a precizat medicul Adrian Marinescu.

El a spus că există o presiune care a crescut pe spitalele de boli infecțioase și a opinat că o soluție ar fi aceea ca fiecare spital să vadă pacienți infectați cu acest virus.

„Există o presiune care a crescut destul de mult asupra spitalelor de boli infecțioase, în primul rând. Sunt persoane cu boli cronice, cei care au o anumită vârstă, să spunem, peste 65 de ani, sunt copii mici, care pot să aibă nevoie de monitorizare, adică să fie internați și ai nevoie de locuri. Având nevoie de locuri, trebuie să faci niște circuite și este destul de complicat, de exemplu, la Institutul 'Matei Balș', în ultimele săptămâni, la copii, dar și la adulți, să găsești aceste locuri, să ai saloane dedicate. O soluție, din punctul meu de vedere, este ca fiecare spital să vadă pacienții cu infecție SARS-CoV-2”, a precizat medicul.

Potrivit acestuia, numărul de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 ar mai putea crește odată cu începerea noului an școlar, însă nu exponențial, fiind vorba despre o „conviețuire”, care presupune, în cele mai multe cazuri, forme ușoare, ca la o viroză.

„Este posibil să crească (numărul de cazuri - n.r.), dar nu mă aștept să fie ceva exponențial. Eu cred că, la un moment dat, se vor stinge lucrurile și oricum este vorba despre o conviețuire care presupune forme ușoare în cele mai multe dintre cazuri. Adică, cei mai mulți au, de fapt, o simplă percepție de infecție virală, ca la o viroză și care se rezolvă și fără un tratament țintit. Putem vorbi de simptomatice, antiinflamatoare”, a arătat Adrian Marinescu.

Acesta a mai spus că, în contextul începerii noului an școlar, foarte importante sunt regulile de igienă, iar dacă un copil este bolnav, să nu fie trimis în colectivitate.

„Cu atât mai mult cu cât începe școala și ar trebui să știm că lucrurile de igienă sunt importante, în momentul în care avem o simptomatologie, e bine să nu trimitem copilul la școală că poate dă mai departe”, a explicat medicul.

Un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 - 31 august, în creștere cu 3,4% față de săptămâna precedentă, a informat marți Institutul Național de Sănătate Publică.

893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu COVID-19 (două persoane de sex masculin și șapte de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate).

În aceeași perioadă, au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară.

Rata pozitivității a fost de 14,4%, în creștere cu 16,2% față de săptămâna anterioară.

