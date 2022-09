Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că rata de internare a pacienţilor care ajuns la unităţile de primiri urgenţe este de 25-30%, el explicând că nu este de acord cu afirmaţia conform căreia pacienţii care ajung pe picioarele lor la UPU nu reprezintă cazuri de urgenţă.

”Am auzit anumite discuţii pe treaba asta, că bolnavii care vin pe picioare nu sunt de UPU. Fals! Sunt studii făcute şi în alte ţări, şi la noi şi care arată că, din cei care vin pe picioarele lor, un procent important se internează, ceea ce înseamnă că au fost urgenţe. Eu, ca medic care am practicat mult, vă spun că am văzut infarct miocardic sosit la spital pe picioarele lui, dar avea infarct şi putea oricând să intre în stop cardiac. Am văzut pacienţi cu tulburări de ritm foarte grave veniţi pe picioarele lor. Şi atunci, să triezi şi să spui că nu e urgenţă că a venit pe picioarele lui... trebuie să-l consult, de multe ori trebuie să-l investighez şi uneori trebuie să infirm un anumit diagnostic sau o anumită suspiciune şi asta se întâmplă în unităţile de primiri urgenţă. Nu ai cum să o faci în altă parte” a afirmat Raed Arafat, vineri seară, la Euronews România.

Arafat a menţionat că, dintre cazurile care ajung la UPU, 15% sunt cazuri grave - cod roşu şi galben şi tot atât cazuri uşoare - cod alb şi albastru, care pot fi rezolvate în alte unităţi sanitare. Codul verde, a explicat Arafat, sunt pacienţi care nu au viaţa în pericol şi a căror situaţie nu se va agrava, dar care au nevoie de UPU şi de investigaţii, de decizii de urgenţă şi care nu pot fi trimişi la medicii de familie sau în ambulatoriu pentru investigaţii de specialitate. El a dat, în acest sens, exemplul pacienţilor cu fracturi.

”Rata de internare din UPU, cel puţin ultima pe care o cunosc la noi, depinde între 25 şi 30 la sută. Când ai rata de internare între 25 şi 30 la sută nu are nimeni cum să spună că restul toţi nu trebuiau să vină la UPU”, a spus el.

În acest sens, Raed Arafat a dat exemplul pacienţilor cu şoc anafilactic, care nu sunt internaţi, dar a căror viaţă e în pericol când ajung la unitatea de primiri urgenţe.

”De multe ori UPU suferă pentru că alte sectoare nu funcţionează cum ar trebui să funcţioneze”, a mai spus şeful DSU.

