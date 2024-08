Descoperire șocantă într-o unitate abandonată a Poliției de Frontieră. Locuitorii se tem că tragedia se poate repeta în orice moment

O descoperire șocantă a avut loc într-o clădire abandonată a Poliției de Frontieră. Florin Haldan, un bărbat de 56 de ani, a fost găsit fără viață într-o fântână din curtea acestei unități părăsite. Locuitorii din comuna Prisăcani trăiesc acum cu frica că tragedia ar putea să se repete, deoarece porțile clădirii sunt deschise și oricine poate intra în incintă, arată BZI.ro

Florin Haldan, un locuitor al comunei Prisăcani, județul Iași, a dispărut fără urmă în seara zilei de vineri, 16 august 2024. Deși familia sa se temea că ar fi putut să se înece în râul Prut, care curge în spatele casei sale, Florin Haldan a fost descoperit o săptămână mai târziu, mort, într-o fântână dintr-o unitate abandonată care aparține Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, aflată la doar câțiva metri de locuința sa.

Vecinii povestesc că fântâna nu se află lângă poarta unității dezafectate a Poliției de Frontieră, ci într-un alt loc. Ei amintesc că, în acea zi, Florin a fost văzut ultima dată în jurul orei patru după-amiază, când a venit să discute la gard. Deși nu consuma alcool și era un om liniștit, singurătatea îl apăsa. A fost găsit mort după o săptămână, cu corpul grav rănit.

Reporterii BZI au vizitat locul tragediei, observând că unitatea dezafectată are porțile larg deschise, permițând accesul oricui. Zona este considerată periculoasă de către localnici, care se tem că o tragedie similară ar putea avea loc oricând.

Primarul comunei Prisăcani, Ghiorghe Stanciu, a explicat că, deși ar dori să preia unitatea pentru a o transforma într-un spațiu util comunității, aceasta se află sub administrarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

„A fost găsit într-o fântână, la Pichet. Unitatea nu este a noastră, e a Ministerului de Interne, a Poliției de Frontieră. E periculoasă zona, dar nu am ce face. Eu am vrut să o preiau, numai că nu vor să o dea. Au și ei problemele lor. Eu am vrut să fac o bază de tratament, o chestie frumoasă, un spațiu pentru bătrâni, dar nu s-a vrut, n-am putut să o preluăm cât clădirile nu erau încă distruse”, a declarat Ghiorghe Stanciu, primarul comunei Prisăcani.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a transmis că, după clarificarea circumstanțelor în care Florin Haldan și-a pierdut viața, vor fi luate măsuri pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor. În prezent, familia lui Florin Haldan se pregătește pentru înmormântare.

