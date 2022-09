Delegarile arbitrilor se vor anunta inainte cu 24 de ore de disputarea partidei

Presedintele CCA, Gheorghe Constantin, a declarat, marti, ca a hotarat ca numele arbitrilor sa nu mai fie facute publice decat cu 24 de ore inainte de disputarea partidelor, pentru a-i proteja pe acestia de presiunile care ar putea fi facute de conducatorii de cluburi.

"De acum inainte vom anunta arbitrii doar cu 24 de ore inainte de meciuri. Aceasta decizie imi apartine in totalitate si am luat-o pentru a-i proteja de posibilele presiunii pe care unii conducatori de cluburi ar incerca sa le faca inainte de disputarea partidelor. In acest fel, mai eliminam din presiunea de pe umerii unor arbitri si, dupa ultimele evenimente, cred ca este o masura normala", a declarat Gheorghe Constantin pentru NewsIn.

Inainte de luarea acestei decizii, delegarile pentru fiecare etapa erau facute publice in primele doua zile ale saptamanii pe site-ul oficial al CCA.

