USR vrea ca declarațiile de avere să rămână publice. Propunerea legislativă cu care partidul a venit, în ciuda deciziei CCR

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 19:06
Camera Deputaților - FOTO Facebook / Camera Deputaților

Parlamentarii USR, membri în Comisiile Juridice ale celor două Camere, au depus o iniţiativă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia Curţii Constituţionale care a blocat publicarea documentelor.

Proiectul de lege urmăreşte să păstreze echilibrul între dreptul cetăţenilor la informare şi dreptul la viaţă privată, aducând cadrul legal în acord cu jurisprudenţa CCR.

Astfel, declaraţiile de avere vor rămâne publice, însă vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie ai declarantului, precum şi adresele exacte ale bunurilor imobile, cu excepţia menţionării judeţului sau a ţării în care acestea se află.

Proiectul de lege prevede că persoanele care depun declaraţii vor menţiona şi averea membrilor de familie, fiind însă responsabili doar pentru informaţiile pe care le puteau cunoaşte în mod rezonabil. Totodată, documentele vor fi publice, dar vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie şi adresele exacte ale bunurilor imobile, păstrând doar indicarea judeţului sau a ţării unde acestea se află, arată USR.

Senatoarea USR Simona Spătaru spune că iniţiativa asigură echilibrul între transparenţă şi protejarea vieţii private.

”Prin această propunere, se asigură în continuare transparenţa actului public, un principiu esenţial într-un stat de drept, fără a se aduce atingere protecţiei vieţii private a persoanelor fizice Transparenţa şi protecţia datelor personale nu se exclud reciproc. Iniţiativa mea garantează accesul public la informaţiile de interes general, dar protejează, în acelaşi timp, viaţa privată a cetăţenilor, conform deciziilor Curţii Constituţionale”, a declarat Simona Spătaru.

”Problema este că, în forma în care a fost formulată, această decizie riscă să afecteze grav capacitatea societăţii de a veghea asupra integrităţii celor care conduc instituţii publice. Publicitatea declaraţiilor de avere nu este un abuz, ci o garanţie că funcţiile publice sunt exercitate cu onestitate. Cu alte cuvinte, decizia CCR riscă să închidă ochii acolo unde noi toţi avem nevoie de mai multă lumină.

Declaraţiile de avere reprezintă un instrument de apărare împotriva corupţiei şi a acumulării nejustificate de avere. Dacă îl pierdem, pierdem o parte importantă din încrederea în stat”, mai arată USR. Iniţitiva este semnată de Simona Spătaru, Oana Murariu, Stelian Ion, Dan Văduva, Alex Dimitriu şi Ciprian Rus.

Parlamentarii USR cer păstrarea caracterului public al declarațiilor de avere: ”Curtea Constituțională nu a interzis transparența lor”
Parlamentarii USR cer păstrarea caracterului public al declarațiilor de avere: ”Curtea Constituțională nu a interzis transparența lor”
Parlamentarii USR au depus miercuri, 15 octombrie, un proiect de lege prin care se păstrează caracterul public al declaraţiilor de avere. Proiectul de modificare vine după ce Curtea...
Mai puțină birocrație pentru judecători: Hotărârile vor fi mai clare și mai rapide. Proiectul USR, adoptat
Mai puțină birocrație pentru judecători: Hotărârile vor fi mai clare și mai rapide. Proiectul USR, adoptat
Hotărârile judecătoreşti vor putea fi redactate într-un timp mai scurt şi vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor şi stabilirea soluţiei corecte,...
