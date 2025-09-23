Respingerea la CCR a legii pentru pensiile magistraților ar duce la neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii, avertizează ministrul Muncii

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:32
105 citiri
Respingerea la CCR a legii pentru pensiile magistraților ar duce la neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii, avertizează ministrul Muncii
Ministrul Muncii, Florin Manole - FOTO Facebook/Petre Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat marți, 23 septembrie 2025, că o decizie nefavorabilă a CCR privind pensiile magistraților ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea și neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii și un nou efort, rapid, pentru a veni cu o nouă propunere care să treacă de controlul de constituționalitate, iar secundar este și soarta politică a unora sau altora.

Despre o demisie a premierului Bolojan, Manole a spus că ”este un calcul personal, individual, iar discuțiile, declarațiile, deciziile fiecăruia sunt o chestiune liberă”.

”Nu am niciun fel de emoție, pentru că eu știu că guvernul a făcut un proiect cu gândul de a trece, nu cu gândul de a pica la Curtea Constituțională, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu vreau să anticipez deciziile Curții, nu vreau să anticipez deciziile premierului Bolojan și, sincer, deciziile unilaterale sunt unilaterale și nu am ce să zic”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre o demisie a premierului Ilie Bolojan în cazul în care CCR va respinge proiectele Guvernului privind pensionarea magistraților și reformă.

Potrivit lui Manole, ”o decizie nefavorabilă a Curții Constituționale ar însemna pentru Ministerul Muncii neînchiderea și neîndeplinirea jalonului referitor la pensii și, deci, necesitatea unui nou efort, rapid, de urgență, pentru a veni cu o nouă propunere care să reziste la controlul de constituționalitate”.

”Ăsta este principalul obiectiv, să avem jalonul din PNRR atins, pentru că e vorba despre bani pentru România și asta este un lucru extrem de important. Secundar este și soarta noastră politică, a unuia sau altuia. Asta este un calcul personal, este un calcul individual, dacă e vorba despre premier. Discuțiile, declarațiile, deciziile fiecăruia sunt o chestiune liberă. Eu am venit cu o treabă la minister, nu cu preocupare pentru cineva în mod personal”, a mai spus Florin Manole.

Curtea Constituțională a României (CCR) ar urma să se pronunțe, la data de 24 septembrie 2025, asupra mai multor sesizări de neconstituționalitate. Conform programului afișat pe site-ul CCR, ar urma să fie discutate nouă dosare de neconstituționalitate. Primul dosar anunțat este o sesizare a ICCJ asupra legii privind modificarea sistemului de pensii ale magistraților. Celelalte opt dosare reprezintă obiecții de neconstituționalitate invocate de partidele AUR, POT și SOS România.

Totuși, surse neoficiale au dezvăluit că este posibil ca judecătorii CCR să amâne discutarea sesizării ICCJ asupra legii pensiilor magistraților pentru o altă dată, urmând să se pronunțe, în ziua de 24 septembrie, doar asupra celorlalte sesizări - cele primite din partea partidelor politice.

Cu privire la o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier, o serie de lideri PSD au susținut în ultimele zile că demisia acestuia n-ar reprezenta o problemă și că PNL ar avea imediat posibilitatea să propună un alt prim-ministru.

