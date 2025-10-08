CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:30
2124 citiri
CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie
Sediul CCR - FOTO: Ziare.com

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru a doua oară, până la data de 20 octombrie, pronunțarea în cazul sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind modificările la legea pensiilor magistraților, potrivit unui comunicat oficial al CCR.

Explicațiile CCR

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege – RESPINGERE

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății este în analiza CCR.

În ședința din urmă cu două săptămâni, CCR a admis un singur proiect din cele cinci, cel privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Atunci, CCR a respins sesizările formulate pentru această lege de către opoziție, iar între timp legea a intrat în vigoare, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”
Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”
Premierul Ilie Bolojan a criticat vineri, 3 octombrie, protestul magistraților, care au decis de mai bine de o lună să judece doar dosarele considerate urgente, în semn de nemulțumire față...
Zi importantă pentru Bolojan. CCR analizează sesizările asupra legilor din pachetul 2 de măsuri fiscale
Zi importantă pentru Bolojan. CCR analizează sesizările asupra legilor din pachetul 2 de măsuri fiscale
Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, 8 octombrie, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru...
#CCR, #reforme, #sesizare CCR, #pensii speciale, #magistrati, #legi , #curtea constitutionala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
DigiSport.ro
Conor McGregor si-a primit sentinta. In vara lui 2026 este asteptat la Casa Alba

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
  2. Analiză: Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
  3. Alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ninsori și vânt puternic în următoarele ore
  4. Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
  5. CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie
  6. Mii de pelerini așteaptă la coadă în ploaie pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Programul complet al pelerinajului
  7. Gest cutremurător al unei femei, din cauza datoriilor. S-a încuiat în cameră împreună cu copilul său de 5 ani și a dat foc casei
  8. Cofondatorul Revolut, care a renunțat la cetățenia rusă, s-a mutat din Marea Britanie în Emiratele Arabe Unite
  9. Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
  10. România rezistă: Slovacia, Ungaria, Cehia merg spre Rusia