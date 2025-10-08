CCR amână din nou decizia privind pensiile magistraților. Legile din pachetul II de reforme, analizate pe 20 octombrie

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru a doua oară, până la data de 20 octombrie, pronunțarea în cazul sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind modificările la legea pensiilor magistraților, potrivit unui comunicat oficial al CCR.

Explicațiile CCR

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege – RESPINGERE

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății este în analiza CCR.

În ședința din urmă cu două săptămâni, CCR a admis un singur proiect din cele cinci, cel privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Atunci, CCR a respins sesizările formulate pentru această lege de către opoziție, iar între timp legea a intrat în vigoare, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

