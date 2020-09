Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui Iohannis si a decis ca Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare din acest an

Potrivit sursei citate, decizia a fost luata cu 5 voturi "pentru" respingerea sesizarii si 4 voturi "impotriva".Au votat pentru respingere judecatorii Valer Dorneanu , Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Attila Vraga si Mona Pivniceru , iar impotriva respingerii s-au pronuntat judecatorii Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Marian Enache si Daniel Morar Legea care prevede ca data alegerilor parlamentare din acest an o stabileste Parlamentul, si nu guvernul asa cum s-a intamplat in ultimii 30 de ani, a fost initiata de PSD ALDE si UDMR , a fost adoptata in aceeasi zi, pe 27 iulie, atat de Senat, cat si de Camera Deputatilor.Pe 3 septembrie insa Guvernul a adoptat o hotarare prin care a stabilit ca data alegerilor parlamentare din acest an va fi 6 decembrie. Nu este clar in acest moment ce se va intampla in urma deciziei CCR de azi.Seful statului a atacat luni actul normativ la CCR, subliniind ca, prin aceasta lege, se modifica cu doar cateva luni inaintea alegerilor competenta stabilirii datei acestora, contrar normelor constitutionale, instituindu-se o prerogativa pentru Parlament de a stabili in mod discretionar data scrutinului."Mai mult, in actualul context, adoptarea unei legi prin care se stabileste data alegerilor parlamentare devine cu atat mai problematica in situatia in care ar interveni una dintre cauzele care determina prelungirea de drept a mandatului Parlamentului, cum este starea de urgenta prevazuta de art. 93 din Constitutie. Aceasta intrucat este posibil ca legea organica prin care s-a stabilit data alegerilor parlamentare sa fie necesar sa fie modificata din considerente ce tin de evolutia situatiei sanitare. Cu alte cuvinte, orice situatie care ar putea antrena o prelungire de drept a mandatului actualului Parlament atrage necesitatea fixarii unei alte date a alegerilor si, implicit, a modificarii legii organice de stabilire a datei alegerilor. Pe de alta parte, chiar si in ipoteza in care nu se instituie o masura exceptionala, este posibil ca alte ratiuni (de ordin tehnic, administrativ sau de alta natura) sa impuna schimbarea datei alegerilor, caz in care derularea procedurii ar putea reprezenta un element suplimentar de impredictibilitate, cu consecinte asupra securitatii raporturilor juridice", a transmis presedintele.O alta critica adusa actului normativ este ca, daca senatorii si deputatii vor fi obligati sa acorde votul in sensul adoptarii legii de stabilire a datei alegerilor, atunci vointa parlamentarului nu mai este libera, mandatul devine unul imperativ, ceea ce plaseaza legea criticata pe taramul nulitatii absolute ce nu va putea fi inlaturata in niciun mod, in conformitate cu art. 69 din Constitutie."Daca Parlamentul nu adopta legea de stabilire a datei alegerilor in termenul prevazut prin legea criticata, acesta nu poate fi constrans efectiv sa-si indeplineasca aceasta obligatie legala, intrucat in calitate de unica autoritate legiuitoare, detine prerogativa exclusiva de apreciere asupra oportunitatii legiferarii", a mai scris seful statului in sesizare.De asemenea, Klaus Iohannis atrage atentia asupra faptului ca, prin respectiva lege, au fost create inclusiv premisele prelungirii mandatului Parlamentului Romaniei printr-o lege adoptata chiar de Parlamentul in functie."Din aceasta perspectiva, spre deosebire de situatia mandatelor autoritatilor locale, asa cum a retinut Curtea, in privinta mandatului senatorilor si deputatilor, Parlamentul nu poate sa adopte o lege de derogare prin care se poate ajunge, indirect, la prelungirea duratei normale a mandatului sau. In concluzie, efectul prevederilor legea criticata este reprezentat chiar de posibilitatea prelungirii mandatului Parlamentului de catre acesta, in alte situatii decat cele stabilite in mod expres in Legea fundamentala. O astfel de prevedere este contrara nu numai dispozitiilor constitutionale amintite referitoare la durata mandatului Parlamentului, dar afecteaza chiar rolul acestuia, incalca principiul periodicitatii alegerilor, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale", mai avertizeaza Iohannis.Potrivit acestei legi, prin derogare de la legea 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor fi organizate ca urmare a expirarii mandatului Parlamentului, aflat in curs de exercitare la data intrarii in vigoare a aceste legi, se stabileste prin lege organica cu cel putin 60 de zile inainte."In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a legii, Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii alegerilor", arata actul normativ.Potrivit acestuia, prin derogare de la prevederile Legii 208/2015, la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor organizate in conditiile articolului 1, numarul minim al sustinatorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumatate.In mod similar, tot la initiativa PSD, ALDE si UDMR, Legislativul a adoptat anterior un alt act normativ, potrivit caruia tot Parlamentul stabileste si data alegerilor locale. Curtea Constitutionala a dat unda verde legii respective.