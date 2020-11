Curtea Constitutionala nu isi asuma o decizie privind majorarea pensiilor cu 40%. Judecatorii amana cazul dupa alegeri

Parlamentul a votat, pe 22 septembrie, majorarea pensiilor cu 40%, amendament sustinut de PSD la legea rectificarii bugetare. De asemenea, potrivit modificarilor facute in comisiile de specialitate si adoptate de plen, ar trebui majorate si salariile profesorilor din acest an, iar autoritatile locale ar urma sa primeasca mai multi bani, potrivit Digi 24. Legea a fost contestata de Guvern la Curtea Constitutionala. "Parlamentul a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice", se arata in sesizarea Guvernului, depusa pe 13 octombrie.In urma cu doua saptamani, Curtea a amanat o alta decizie importanta pana dupa alegeri, cea referitoare la impozitarea pensiilor speciale.