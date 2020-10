Daniel Fenechiu: Presedintele Iohannis va retrimite la reexaminare legea, dupa decizia CCR, apoi o va ataca iar la Curte. Poate sa nu intre in vigoare pana la data alegerilor

"Tactic aceasta lege poata sa nu intre in vigoare pana la data alegerilor din 6 decembrie, chestiune care, o spun fara ipocrizie, este un obiectiv pentru PNL", a adaugat liberalul. In replica, senatorul PSD Robert Cazanciuc a spus ca alegerile vor fi amanate, deoarece situatia pandemica nu permite organizarea scrutinului in siguranta, in contextul in care Romania are de trei zile incoace peste 4.000 de infectari noi pe zi."Curtea a pronuntat o decizie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 14, este obligatorie. Motiv pentru care situatia este urmatoarea. Din data de 14 octombrie, presedintele Romaniei are 10 zile la dispozitie sa promulge legea sau sa o retrimita in Parlament, cu o cerere de reexaminare.In raport de declaratiile facute de presedintele Iohannis nu am niciun dubiu ca aceasta lege fi retrimisa in Parlament, in vederea reexaminarii. Presedintele va face obiectiile de rigoare si in functie de cum se vor solutiona acele obiectiuni exista si posibilitatea sa mai fie atacata o data la Curte. Ori din punctul acesta de vedere, eu cred ca tactic aceasta lege poate sa nu intre in vigoare pana la data alegerilor din 6 decembrie, chestiune care, o spun fara ipocrizie, este un obiectiv pentru PNL, intrucat noi nu stim astazi cum va fi starea in luna februarie sau martie", a afirmat Daniel Fenechiu vineri la Digi 24.Liberalul a mai precizat ca e interesanta opinia lui Marcel Ciolacu care a spus ca nu putem face alegeri la peste 4.000 de contaminari noi zilnic, insa nu stie ca liderul PSD "sa fi luat vreun Nobel ca epidemiolog si sa mergem pe constatarile domniei sale"."Faptul ca domnul Ciolacu a stabilit ca, in cazul in care sunt peste 4.000 de contaminari nu mai putem face alegeri, opinia domniei sale e interesanta, dar stim sa fi luat vreun Nobel ca epidemiolog si sa mergem pe constatarile domniei sale. In al treilea rand, a lasa Romania fara un Parlament plenar dupa data de 21 decembrie, e o chestiune pe care noi o apreciem ca fiind impotriva mersului firesc pentru o asemenea perioada. In ultima instanta, modul cum au fost organizate alegerile locale ne creeaza premisa ca si cele generale pot fi organizate cu foarte multa siguranta, iar prezenta la alegeri nu ar fi diferita de prezenta intr-un market.As incheia spunand ca si celelalte state au alegeri. Si in Statele Unite vor fi alegeri, nu s-a gandit nimeni sa le amane. In Republica Moldova sunt alegeri saptamana viitoare. Deci exista state din toata paleta de situare a tarilor respective intr-o anumita ierarhie. Nu uitati ca decembrie, ianuarie vor fi luni de sarbatori si, indiferent de masurile luate de Guvern, o sa fie foarte greu sa le interzici romanilor sa se intalneasca de Craciun, de Revelion, de Sfantul Ion sau de Sfantul Vasile si sa sarbatoreasca impreuna. Iar posibilitatea sa existe cresteri in gradul de contaminare, dupa sarbatori, e destul de serioasa. Motiv pentru care putem face alegeri", a completat Fenechiu.La randul sau, prezent in platoul Digi 24, presedintele Senatului Robert Cazanciuc a acuzat ca premierul Ludovic Orban nu are nicio legatura cu ceea ce inseamna respectarea statului de drept, in contextul atacurilor sefului Executivului la adresa Curtii Constitutionale, unde majoritatea judecatorilor nu au avut cariera politica. Social-democratul a adaugat ca "alegerile vor fi amanate, pentru ca situatia pandemica din Romania nu permite organizarea in siguranta", iar scenariul sefului statului prezentat de Daniel Fenechiu nu se va intampla."Ajungem la decizia CCR. E un atac care nu are nicio legatura cu statul de drept al domnului Orban. Vorbea de politruci la nivelul Curtii Constitutionale. Din cate stiu, la nivelul Curtii sunt in mare parte magistrati. Cred ca majoritatea sunt oameni care nu au avut nicio legatura cu cariera politica. Au fost numiti de Parlamentul Romaniei. Asa este procedura prevazuta de Constitutie. Si presedintele Iohannis incearca sa se transforme in presedintele Romaniei si nu poate. Ramane presedintele PNL in continuare. Cand iese la Cotroceni si vorbeste impotriva unui partid politic, vorbeste impotriva propriului sau popor. Alegerile vor fi amanate, pentru ca situatia pandemica din Romania nu permite organizarea in siguranta. Nu exista niciun scenariu (prezentant de Daniel Fenechiu - n.r.).Nu vor taragana decat 4 ani 3 luni si 20 de zile. Daca dumneavoastra credeti ca astazi la 4.000 de cazuri pot fi in siguranta, dupa organizarea defectuoasa a alegerilor locale. Nu avanteaja pe nimeni sa punem in pericol vietile romanilor. Presedintele Romaniei, in loc sa se gandeasca tactic, cum spune domnul Fenechiu sau din campul tactic, nu imi dau seama despre ce este vorba, ar trebuie sa invite liderii politici la Cotroceni si sa discute onest cu situatia datelor pe masa. A intins o mana domnul Ciolacu la dialog. Nu e interesat colegul dumneavoastra, domnul Orban, pentru ca stie foarte bine ca vrea sa ia toata puterea si incearca sa pacaleasca romanii in continuare. Sper sa nu se lase pacaliti", a conchis Cazanciuc, la Digi 24.Curtea Constitutionala motiveaza in decizia de respingere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, ca "stabilirea datei alegerilor dupa expirarea mandatului Parlamentului se face prin lege organica, iar inainte de expirarea mandatului Parlamentului, prin lege ordinara". Hotararea Guvernului care stabileste data alegerilor pe 6 decembrie, desi a fost emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a actului normativ criticat si anume legea care spune ca Parlamentul decide data alegerilor generale si nu Executivul, mai arata judecatorii CCR in motivare.Premierul Ludovic Orban a declarat ca s-au stabilit alegerile parlamentare pentru data de 6 decembrie, in baza prevederilor constitutionale si in baza legislatiei in vigoare. Orban a criticat deciziile Curtii Constitutionale si a aratat ca trebuie schimbata componenta acesteia, pentru a elimina "politrucii".In replica, presedintele CCR Valer Dorneanu a declarat, joi seara, ca "in nicio tara din Europa primul ministru nu-si permite sa aiba un asemenea limbaj si asemenea atacuri suburbane la adresa Curtii Constitutionale".