CCR l-a amânat pe Nicușor Dan. Șeful statului susține că Legea privind libertatea religioasă și regimul cultelor ar încălca libertățile fundamentale

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:10
Nicușor Dan

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru 20 octombrie dezbaterea sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă și regimul cultelor.

Legea contestată de președinte aduce completări la Legea nr. 489/2006, extinzând sfera persoanelor care pot fi sancționate pentru exercitarea fără drept a funcțiilor clericale — incluzând, pe lângă preoți, și rabbini, imami sau alte funcții „clericale ori monahale asimilate”, la solicitarea cultelor recunoscute oficial.

Actul normativ a fost inițiat de deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, același parlamentar care a promovat legea de combatere a antisemitismului și interzicerea organizațiilor legionare — proiect atacat fără succes la CCR de președintele Nicușor Dan.

Parlamentul a transmis legea spre promulgare pe 28 iunie, însă președintele a sesizat Curtea Constituțională, argumentând că modificările au fost adoptate cu încălcarea mai multor norme și principii constituționale, inclusiv articolele 1 alin. (5), 76 alin. (1), 73 alin. (3) lit. h), 29 și 30 din Constituție.

În opinia președintelui, modificarea legislativă încalcă principiul legalității și claritatea normei, prin faptul că permite Secretariatului de Stat pentru Culte să stabilească, prin acte administrative, alte funcții clericale sau monahale asimilate celor de preot, rabin ori imam.

„Stabilirea conținutului constitutiv al infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități nu este realizată exclusiv prin lege, ci și prin acte infralegale. Folosirea unei sintagme vagi încalcă standardele de calitate a legii”, argumentează președintele în sesizarea transmisă CCR.

De asemenea, Nicușor Dan susține că textul încalcă art. 147 alin. (4) din Constituție și art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin stabilirea unei infracțiuni pe baza unor reglementări administrative și nu legislative.

Enumerarea incompletă a funcțiilor clericale, un alt punct de critică

Președintele atrage atenția că legea menționează expres doar preotul, rabinul și imamul, fără a ține cont de denumirile specifice celorlalte culte religioase recunoscute – în total, 18 la număr.

Sunt invocate exemple precum: muftiul (Cultul musulman), slujitorul duhovnicesc/păstorul (Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România), bătrânul (Organizația Religioasă „Martorii lui Iehova”).

„Indiferent de denumirea acordată personalului propriu de fiecare cult, valoarea socială ocrotită prin incriminarea faptei este aceeași”, se arată în sesizarea transmisă Curții.

Critici privind libertatea religioasă și libertatea de exprimare

O altă critică formulată de președinte vizează încălcarea articolelor 1 alin. (5), 29 și 30 din Constituție, prin acordarea unui drept exclusiv cultelor asupra modalităților religioase de cinstire a anumitor persoane.

Potrivit sesizării, o asemenea prevedere restrânge libertatea religioasă și libertatea de exprimare, întrucât conferă cultelor monopol asupra practicilor și simbolurilor religioase.

CCR urmează să analizeze sesizarea președintelui Nicușor Dan pe 20 octombrie, urmând să decidă dacă modificările aduse Legii privind libertatea religioasă respectă Constituția.

