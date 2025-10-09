Analiză: Puterea Judecătorească își face majoritate la CCR?

Autor: Sabina Fati (DW) - jurnalist Deutsche Welle
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 11:05
185 citiri
Analiză: Puterea Judecătorească își face majoritate la CCR?

Legea privind pensiile magistraților nu a fost discutată de judecătorii constituționali fiindcă nu există încă o majoritate în CCR pentru a da undă verde acestei reforme.

Curtea Constituțională (CCR) a amânat azi pentru a doua oară votul pentru Legea pensiilor judecătorilor și procurorilor. Judecătorii constituționali au fost sesizați la începutul lunii septembrie de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a declarat că reforma pensiilor magistraților ar fi „o tentativă de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii”. Din punctul de vedere al Înaltei Curți „independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale”, fiindcă „este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”.

Banii din PNRR ar putea rămâne blocați, iar guvernul Bolojan ar fi în pericol să cadă

Reforma pensiilor speciale pe care le primesc magistrații ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 octombrie, mai ales pentru a debloca fondurile de la Bruxelles condiționate de punerea în aplicare unei legi din care să rezulte că în viitor pensiile judecătorilor și procurorilor nu vor mai depăși salariile acestora, iar vârsta de pensionare va fi aceeași ca la ceilalți contributori, adică 65 de ani. Aproape 900 de milioane de euro trebuie să primească România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), bani care au fost blocați la începutul primăverii, în martie, când Comisia Europeană a suspendat plățile pentru șase jaloane neîndeplinite din PNRR, printre care pensiile speciale.

Dacă CCR ar respinge ca neconstituțională Legea pensiilor magistraților, banii ar rămâne blocați, iar guvernul Bolojan ar fi în pericol să cadă. Primul ministru a spus la sfârșitul lunii august că executivul și-ar pierde legitimitatea dacă vreuna din legile pentru care și-a asumat responsabilitatea va fi declarată neconstituțională. Președintele Nicușor Dan a avut în schimb o privire mai relativă în privința reformei pensiilor. A fost de acord, că „pensiile în raport cu salariul trebuie să fie reduse” și că „vârsta de pensionare e mult prea mică – 48-50 de ani”, când „oamenii sunt în plină putere”. În schimb, șeful statului a adăugat că trecerea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani nu trebuie făcută brusc: „magistraţii chiar au muncit mult, mult în anii aceștia”, „au fost foarte solicitați” și „trebuie să avem o atitudine echilibrată”.

Lobby pentru respingerea reformei pensiilor magistraților

Nicușor Dan s-a poziționat destul de clar: dacă se va întâmpla ca reforma pensiilor speciale să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, crede Nicușor Dan. Președintele nu întrevede, deci, nicio criză în eventualitatea că judecătorii constituționali resping această lege, ba dimpotrivă sugerează că există soluția unui text legislativ mai bun.

Toți procurorii din Romania, inclusiv cei din Parchetul General și din Direcția Națională Anticorupție au votat de altfel în adunările generale suspendarea activității, în semn de protest față de proiectul de lege privind vârsta de pensionare. Înalta Curte de Casație și Justiției face lobby pentru respingerea reformei pensiilor magistraților, potrivit unor surse demne de încredere, care susțin că liderii puterii judecătorești încearcă să-și facă propria majoritate printre judecătorii constituționali. La Curtea Constituțională există trei foști procurori, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan și Bogdan Licu, în jurul cărora s-ar putea constitui o majoritate, dacă și PSD ar fi de partea magistraților. Amânarea pentru a doua oară a discutării la CCR a acestei legi sensibile arată că deocamdată nu există o majoritate pro-reformistă printre judecătorii constituționali.

#CCR, #PNRR, #pensii speciale, #ilie bolojan , #stiri politice
