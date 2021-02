Avocatul Poporului a atacat la CCR legea ce le interzice cadrelor militare sa se asocieze in sindicate

"Prevederile articolului 4 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la personalul militar, precum si sintagma 'cu exceptia celor sindicale' din cuprinsul dispozitiilor articolului 29, alineat 1, litera e din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc atingere art. 20 art. 40 alin. (1) si art. 53 din Constitutia Romaniei, prin raportare la art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale", prevede exceptia de neconstitutionalitate postata, miercuri, pe site-ul Avocatului Poporului Articolul 4 din Legea nr. 62/2011 stipuleaza ca persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.Potrivit articolului 29, alineat 1, litera e din Legea nr. 80/1995, cadrelor militare in activitate le este restransa exercitarea unor drepturi si libertati astfel: e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei specifice institutiei armatei, este permisa in conditiile stabilite prin regulamentele militare."Interzicerea absoluta a dreptului de asociere in sindicate a cadrelor militare este contrara dispozitiilor constitutionale si conventionale, care garanteaza dreptul de asociere a cetatenilor in sindicate, masura fiind o ingerinta nejustificata si disproportionata in raport cu scopul urmarit. Sub acest aspect, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca exceptiile de la regula dreptului de asociere trebuie interpretate in mod restrictiv si doar motive pertinente si serioase pot justifica restrictiile acestui drept. Orice incalcare trebuie sa corespunda 'unei nevoi sociale stringente'", afirma Avocatul Poporului.