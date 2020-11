CCR admite sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea legii referitoare la profesia de medic veterinar

In luna octombrie, Avocatul Poporului a inaintat Curtii Constitutionale o obiectie de neconstitutionalitate vizand prevederile actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar."Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar (...) contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind caracteristicile statului de drept si art. 1, alin. (5), in componenta sa privind principiul legalitatii si principiul securitatii raporturilor juridice, art. 45 privind libertatea economica si art. 135 alin. (1) referitor la principiile economiei de piata", se arata in obiectia de neconstitutionalitate.Avocatul Poporului mentiona ca, in prezent, la nivel european, cadrul legal de reglementare privind produsele medicinale veterinare este reprezentat de Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare si de abrogare a Directivei 2001/82/CE, intrat in vigoare si cu termen de aplicare obligatoriu pentru statele membre pana pe 28 ianuarie 2022.In Considerentul (76) din preambulul regulamentului se mentioneaza ca statele membre ar trebui sa poata impune conditii mai stricte, justificate de protectia sanatatii publice sau a animalelor sau de protectia mediului pentru punerea la dispozitie a produselor medicinale veterinare oferite spre vanzarea cu amanuntul, daca respectivele conditii sunt proportionale cu riscul prezentat si nu limiteaza in mod nejustificat functionarea pietei interne Avocatul Poporului amintea ca actul normativ pentru modificarea Legii nr. 160/1998 prevede obligativitatea desfasurarii activitatii din cadrul farmaciilor veterinare si a punctelor farmaceutice veterinare exclusiv in prezenta unui medic veterinar si ca nerespectarea sa atrage raspunderea contraventionala, precum si obligativitatea detinerii actionariatului majoritar si a majoritatii voturilor in cadrul adunarii generale de catre medici veterinari."Desi impune conditii care modifica substantial cadrul legal in vigoare, actul normativ criticat nu reglementeaza dispozitii tranzitorii referitoare la termene adecvate pentru indeplinirea noilor obligatii impuse de legiuitor. Or, absenta termenului de implementarea a acestora creeaza o disproportie vadita intre interesul public protejat (sanatatea publica si a animalelor) si destinatarii normei juridice, afectand direct libertatea economica si principiile economiei de piata si, indirect, dreptul consumatorilor finali, care ajung sa resimta toate consecintele negative generate de situatia de blocaj care se produce ca efect imediat al adoptarii modificarilor legislative, in sensul ca proprietarilor de animale le va fi limitat/ingradit accesul la medicamente veterinare necesare sanatatii animalelor detinute", se explica in sesizare.Conditionarea desfasurarii activitatii din cadrul farmaciilor veterinare si a punctelor farmaceutice veterinare de prezenta unui medic veterinar, sub sanctiune contraventionala, este imposibil de realizat in timp scurt, in conditiile in care numarul acestora este redus raportat la necesar. Consecinta imediata este desfiintarea farmaciilor veterinare si a punctelor farmaceutice veterinare care nu reusesc sa angajeze un medic veterinar, indica Avocatul Poporului.