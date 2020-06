CCR dezbate joi, in direct, sesizarea Avocatului Poporului privind amenzile din starea de alerta si carantina

Ziare.

"In data de 25 iunie 2020 va avea loc sedinta publica de judecata in sistem videoconferinta in care Plenul Curtii Constitutionale va dezbate exceptiile de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului. Sesizarile au ca obiect neconstitutionalitatea urmatoarelor dispozitii:- art.4 alin.(3) si (4), art.65 lit.s), s), art.66 lit.a), b) si c) si art.67 alin.(2) lit.b) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;- art.25 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art.8 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei", a transmis CCR.La inceputul lunii iunie, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala, articolele din legea privind starea de alerta prin care se stabilesc contraventiile si amenzile pentru incalcarea legii.