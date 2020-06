UPDATE CCR: Guvernul poate instaura si prelungi starea de alerta, fara incuviintarea Parlamentului. Izolarea, carantina si internarea nu pot fi date prin ordin de ministru

Ziare.

com

Avocatul Poporului a atacat, in 3 iunie, la Curtea Constitutionala a Romaniei, articolele din legea privind starea de alerta prin care se stabilesc contraventiile si amenzile pentru incalcarea legii. De asemenea, Avocatul Poporului a contestat si articolul prin care Parlamentul aproba starea de alerta instituita prin hotarare de guvern.In momentul in care a sesizat CCR, Avocatul Poporului a transmis ca "dispozitiile mentionate sunt neconstitutionale, intrucat, prin aprobarea de catre Parlament a unei hotarari a Guvernului de instituire a starii de alerta, se aduce atingere principiului separatiei puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie, deoarece o asemenea interventie a puterii legiuitoare in activitatea puterii executive nu are o consacrare constitutionala"."De asemenea, critica de neconstitutionalitate se refera si la nesocotirea dispozitiilor constitutionale ce reglementeaza raporturile Parlamentului cu Guvernul. Avocatul Poporului considera ca prin introducerea unei noi forme de control parlamentar asupra actelor Guvernului, Parlamentul a convertit natura juridica traditionala de act administrativ normativ a hotararii de Guvern intr-un document politic ce vizeaza exclusiv raportul constitutional dintre Parlament si Guvern", a mai transmis Avocatul Poporului, la momentul sesizatrii Curtii Constitutionale.